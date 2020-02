Ubisoft stoomt Rainbow Six Siege klaar voor next gen

Onlangs is het vijfde jaar van Rainbow Six Siege aangekondigd. We beginnen het jaar met twee nieuwe operators, waarvan één Nederlandse. Aangezien het jaar van Rainbow eindigt nadat de nieuwe generatie aan consoles verschijnt, roept dit wat vragen op.

Ubisoft wilt hier iets pro actiever op inspelen dan met de lancering van de Playstation 4 Pro en Xbox One X. De ‘upgrades’ voor beide krachtpatsers verschenen later dan de consoles. Met de Playstation 5 en Xbox Series X wilt Ubisoft de game al klaar hebben staan voor de nieuwe generatie zodat spelers met de lancering al aan de slag kunnen gaan met de game. Het is daarbij ook zo dat Ubisoft de community niet in tweeën wilt splitsen. Daarom kunnen Playstation 4 spelers ook met Playstation 5 spelers samenspelen. Xbox One X spelers kunnen samen spelen met Xbox Series X spelers.

“Why I can’t give you a date is because those dates are, in the end, on the people doing the next-gen consoles,” meldt de Rainbow Six Siege game director. “What I can tell you is that we are going to be on [the consoles] from launch. When they will release the consoles; but it’s up to them to agree that. For Siege, our target is to be available right at launch.”

Ubisoft wilt het zelfs een stapje verder nemen door ook Xbox spelers met Playstation spelers samen te laten werken. De mogelijkheden zijn er. Het is slechts een kwestie van tijd voordat dit doorgevoerd wordt.

“Again, this is more a discussion between Microsoft and Sony. We would love to be fully cross-play — have Xbox players matchmaking against the PlayStation players. We are ready to support that. And hopefully, this will happen because as I said, it’s a general move in the industry, and there is nothing that can prevent that. It’s just a matter of time before it happens.”

Er zijn al een aantal titels die cross-play ondersteunen. Ongetwijfeld gaat deze lijst alleen maar groeien.