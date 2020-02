Wij mochten Rainbow Six Siege: Operation Void Edge spelen

Wij van intheGame mochten Operation Void Edge, de nieuwe Rainbow Six Siege DLC, eerder spelen. Dit hebben wij natuurlijk gedaan om jullie te informeren over wat dit eerste seizoen van het alweer vijfde Siege jaar ons gaat brengen!

Dit vijfde jaar begint sterk, Nederland krijgt een eigen operator en een oude bekende map krijgt flinke verbeteringen. Alsof dat nog niet genoeg is krijgt Caveira eindelijk een elite skin en staat er veel op de planning voor Rainbow Six Siege. Als iemand die de game vanaf 2015 speelt, is het absurd als je terugkijkt naar de enkele operators die er toen bestonden, tegenover de 54 waarmee we vandaag de dag uit kunnen gaan kiezen. Laten we beginnen bij het coolste van Operation Void Edge.

Iana

De eerste Nederlandse operator wordt een 2 speed, 2 armor attacking operator genaamd Iana. Deze mevrouw heeft flinke affiniteit met de ruimte en was daar dan ook vaak te vinden. Tegenwoordig is ze deel van het Rainbow Six team, met haar speciale skills: Hologrammen. De Replicator, zoals Iana het noemt, bestaat uit meerdere drones die zich vormen tot een hologram die sprekend lijkt op Iana zelf. Iana is een scout, gezien deze hologram perfect is om vijanden, traps en bommen te spotten. Je kan haar heel tactisch gebruiken.

Zo kan je haar als afleiding gebruiken zodat jouw teammaat de bom kan stilleggen, of juist om het vuur vanuit de vijand de andere kant op te krijgen. Doe dit niet te vaak, want 1 kogel is genoeg om de hologram te slopen. Ditzelfde geld voor bijvoorbeeld Mute zijn Jammers of Bandit zijn schoktherapie. Ons ging de operator tijdens de 2 uur die we mochten spelen iets minder goed af, maar bekijk hier de gameplay van Iana:

Oryx

De sloopkogel is gearriveerd: Oryx, de murenbeuker is hier! Deze 2 speed, 2 armor operator is one of a kind. Hij is een echte roamer. Oryx is de nieuwe defender die het rooster letterlijk versterkt. Zoals ik net al zei, Oryx kan door muren breken en na een kleine vertraging jou een kogel door je verschrokken kop jagen. Oryx klinkt vrij angstaanjagend, en dat is hij ook. Deze man kan namelijk ook vrij hoog springen en dit is de eerste operator die met brute kracht op hatches kan springen. Je kan kiezen om aan een hatch te hangen en eroverheen te gluren, of daadwerkelijk erop te klimmen. De keerzijde van de munt is echter, dat Oryx luidruchtiger is dan de keukenmachine die hier in huis staat en door het lawaai nooit gebruikt word. met Oryx hadden wij wat lekkere momentjes, bekijk ze hier beneden:

Oregon Rework

Buiten de twee operators, is Oregon aan de beurt voor een volledige rework. De map krijgt meer ingangspunten en diepgang. Zo is de trap naar de laundry room (kelder) aan de zijkant afgesloten, zodat het voor beide partijen lastiger word om elkaar te pixel peaken. Bekijk hier beneden de gameplay highlights met daarin genoeg over de nieuwe map en operators.

Wat vinden jullie van Operation Void Edge? Laat het ons weten in de reacties hier beneden!