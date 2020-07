Minecraft Dungeons Jungle Awakens is nu beschikbaar

Minecraft Dungeons Jungle Awakens, de eerste DLC, is gisteren uitgebracht. Om deze reden is er een officiële release trailer op YouTube geplaatst. De DLC brengt je naar een jungle wereld met nieuwe tegenstanders, items en missies.

Minecraft Dungeons Jungle Awakens is de eerste DLC voor de game die eind mei is uitgekomen. In de DLC ga je een nieuwe wereld verkennen, namelijk de jungle. In de jungle zul je nieuwe tegenstanders vinden, nieuwe items en nieuwe missies. Een van de nieuwe wapens is bijvoorbeeld een zweep. De nieuwe tegenstanders zijn jungle zombies en we zagen ook wat panda’s voorbij komen, maar de panda’s zullen wel de nieuwe koeien zijn. Het verhaal van Jungle Awakens is dat een stukje van de Orb of Dominance in de jungle terecht is gekomen. Dit zorgt voor problemen en jij als de held zult het kwaad weer moeten stoppen.

En er is meer…

Minecraft Dungeons Jungle Awakens brengt een nieuwe wereld naar de game, maar er is nog meer. Spelers van de base game hebben namelijk ook extra content gekregen. Er is namelijk aan de base game een nieuwe map toegevoegd en een Battlestaff en Dual Crossbows. Je hoeft dus niet de DLC aan te schaffen om iets nieuws te kunnen vinden in Minecraft Dungeons. Als je wel geïnteresseerd bent in de DLC kun je deze op 2 manieren aanschaffen. Je kunt de DLC apart kopen of je bestelt de Hero Pass, waarbij je ook toegang zult krijgen tot de volgende DLC. Voor meer informatie over Jungle Awakens en de mogelijke tweede DLC kun je terecht bij deze blogpost.