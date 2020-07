Cuphead nu ook verkrijgbaar op Playstation 4

Cuphead de voorheen enkel verkrijgbaar op Microsoft’s Xbox One systeem is plotseling verschenen op Sony’s Playstation 4. Helaas was de verrassing al een beetje vanaf aangezien de store-pagina al halve dag vóór het goede nieuws uitlekte.

Heel goed nieuws, want Cuphead is een zeer creatieve en uitdagende game. Wel ietwat vreemd aangezien we voorheen te horen kregen dat de game nooit zijn weg naar de Playstation zou banen. Dit werd drie jaar eerder verteld in een interview met Eurogamer. Het is weliswaar drie jaar geleden, maar de plannen blijken toch veranderd te zijn.

StudioMDHR’s “Director of Experience” Ryan Moldenhauer meldt aan Eurogamer: “It’s 100 per cent true. Cuphead is a console exclusive for Xbox One. There will be no PS4 version.”

Ondertussen is er ook een Nintendo Switch versie van de game verschenen. Dit was als onderdeel tussen de samenwerking van Microsoft en Nintendo. Het lijkt er op dat Microsoft geen exclusiviteit meer heeft betreft Cuphead. De DLC die gepland staan voor de game verschijnen vanaf de eerste dag op alle platformen.

Heb jij je al gewaagd aan de angstaanjagende wereld van cartoons uit de jaren 30 in Cuphead? De Delicious Last Course DLC maakt het hele verhaal compleet en verschijnt in de nabije toekomst. Zodra de DLC verschenen is gaat er in ieder geval ook een fysieke versie van de game uitkomen. Wacht je hier op?

Krijg je niet genoeg van Cuppet? Er is ook een Netflix serie onderweg van de game. De hele serie zal in een animatievorm verschijnen die gelijk staat met de cartoons uit 1930.