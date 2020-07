Neverwinter Avernus nu beschikbaar op PS4 en Xbox

Perfect World Entertainment en Cryptic Studios zijn verheugd Avernus aan te kondigen.

De nieuwste grote update voor de gratis te spelen MMORPG Neverwinter, nu beschikbaar is op de PlayStation 4 en Xbox One. De 19e grote inhoudsupdate voor de actie MMORPG op basis van de populaire Dungeons & Dragons franchise gaat verder en beëindigt het plot van de vorige update, Infernal Descent, en stuurt spelers naar Avernus, de eerste laag van de negen hellen.

Avernus stuurt nieuwe spelers en veteranen op een nooit eerder gezien avontuur. Hier kunnen ze achter het stuur van helse oorlogsmachines kruipen. Ook kunnen ze het mysterie van het verleden van Zariel ontrafelen en de impact van hun eigen acties op de veranderende wereld kunnen observeren. . Deze uitbreiding zal ook epische verhalende inhoud opleveren die de plot van de vorige update afrondt, gebaseerd op de rollenspelcampagne voor Dungeons & Dragons, Baldur’s Gate: Descent Into Avernus.

Neverwinter

Neverwinter is een gratis te spelen actie- en avontuur MMORPG gebaseerd op het beroemde Dungeons and Dragons universum. Spelers kunnen de uitgestrekte stad Neverwinter en zijn omgeving verkennen en leren terwijl ze door de levende geschiedenis van deze mythische stad in de Forgotten Realms reizen en deze beschermen tegen zijn vele vijanden.

Bezoek de officiële site van Neverwinter.

