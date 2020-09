Worlds 2020 breakdown groep B van Rogue

Vrijdag is dat eindelijk zover. Worlds 2020 gaat dan van start met de play-in stage waar we onze Europese team MAD Lions aan de slag gaat. Een breakdown van hun groep konden jullie hier vorige week lezen. Gister zijn we begonnen met het bekijken van de drie andere groepen. Vandaag is groep B van Rogue aan de beurt. Wie zijn de tegenstanders en welke kansen zijn er voor Rogue om uit hun groep te komen?

Groep B en D van Worlds 2020 zijn de twee zwaarste groepen tot dusver qua loting. In deze groepen zitten zowel de beide nummers één en twee uit de LCK en de LPL. Voor Rogue ziet het er niet bepaald rooskleurig uit. Desondanks zou Rogue een kans moeten hebben tegen de nummer één uit de LCK en de nummer twee uit de LPL. DAMWON Gaming en JD Gaming zijn in ieder geval teams van formaat. Maar Rogue wist ook gelijk op te gaan met teams als Fnatic en G2 Esports die beiden LCK teams wisten te verslaan in de afgelopen twee jaren. En op basis van de prestaties afgelopen jaren zou je bijna kunnen zeggen dat een plek twee in deze groep haalbaar moet zijn.

De weg naar Worlds 2020 voor DAMWON Gaming zag er vrij dominant uit in de LCK. Van de achttien games werd er maar twee keer verloren. Één keer van DRX(nummer twee) en één keer van Gen. G(nummer drie). De finale echter werd met een overtuigende 3-0 gewonnen van DRX. DAMWON Gaming heeft met Nuguri, Canyon en Showmaker en sterke topside of the Rift. Kansen voor Rogue liggen in de botlane waarvan ik denk dat Rogue de betere botlane heeft. JD Gaming is de gevaarlijkst in groep B. Zij stonden gelijk met TOP Esports in de reguliere split van de LPL. Zelfs de finale onderling waren vijf games voor nodig om tot een winnaar te komen. Een winst tegen dit team zou knap zijn en een mooie stunt zijn voor Rogue. Kortom er is wel een mogelijkheid dat Rogue deze groep door zou kunnen komen.