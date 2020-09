Review: 13 Sentinels: Aegis Rim

Vanillaware’s 13 Sentinels: Aegis Rim is een gloednieuw sci-fi avontuur op de Playstation 4 die erg uniek in zijn soort is. Het voegt een stevig verhaal samen met een van de beste real-time strategie combat zoals ik het zelf nog niet eerder heb ervaren.

2020 mag dan wel een klote jaar zijn over het algemeen, maar het jaar gaat ook de boeken in als één van de beste jaren op gebied van videogames. Met al ijzersterke titels die we dit jaar hebben gehad zien we ook nog de komst van de Playstation 5 en Xbox Series X. Het is dit jaar zo druk op gebied van gaming dat je misschien wel veel titels aan je voorbij moet laten gaan. Of simpelweg veel games gewoon onder je radar voorbij vliegen. Ik ben bang dat 13 Sentinels ook zo’n game is in die laatste categorie. En dat is ontzettend zonde, want damn! Dit is me er eentje.

13 Sentinels

13 Sentinels: Aegis Rim is opgedeeld in twee stukken. Enerzijds speel je het verhaal van de game en anderzijds voer je unieke veldslagen uit een real-time strategische gevechten. In eerste instantie dacht ik dat ik de combat niet zou gaan waarderen. Ik ben immers niet zo van de strategische combat, maar het verhaal en de tekenstijl van de game sprak me wel heel erg aan. Toch ben ik er maar aan gaan wagen en ik kan vol trots zeggen dat ik niet teleurgesteld ben. Sterker nog ben ik de combat juist heel erg vet gaan vinden. Het wordt audiovisueel zodanig versterkt dat ook normaliter saaie strategische gevechten boordevol actie kunnen zitten. Maar eerst, laten we een stapje terug doen. Wat is 13: Sentinels nou eigenlijk?

The compatible ones

In 13 Sentinels kruip je in de huid van 13 hoofdrolspelers. Je speelt ze allemaal om de beurt en ieder personage heeft zijn/haar eigen verhaallijn. Ieder verhaallijn knoopt op een of andere manier samen met alle andere verhaallijnen waardoor je toch steeds een rode draad door het verhaal volgt, maar vanuit verschillende perspectieven door de tijd heen.

Het is heel lastig om het verhaal op zich uit te leggen want ik ben bang dat ik al te snel iets bloot geef. Ik mag ook maar dingen vertellen uit de eerste paar uren van de game, terwijl het juist na die paar uur pas echt heel interessant wordt. Dit is ook wel logisch want met een verhaal als dit is het heel lastig om niet te veel prijs te geven. Dus ik ga het heel oppervlakkig houden en geef je vooral het volgende mee: Speel het in godsnaam zelf.

De wereld wordt aangevallen door Kaiju, vermoedelijk een soort aliensoort dat de wereld aanvalt met machines die de stad slopen. De Kaiju lijken een sterk voorbeeld te nemen aan Tripods uit de bekende “The War of the Worlds” franchise, waar ik overigens nog een hele vette LP van heb liggen, maar dat terzijde.

Om de wereld te beschermen tegen de Kaiju worden Sentinels ingezet. Sentinels zijn ontzettend grote robots die worden bestuurd door piloten, de piloten die jij speelt in het verhaal. Het hele verhaal duurt zo’n 300 jaar en tijdrijzen speelt hierbij een grote rol. Voortdurend speel je met bekende personages in bepaalde tijden om te achterhalen wat er nou eigenlijk aan de hand is.

Snap ik het?

Verwacht de eerste 10 uur van het verhaal vooral niet dat je enige idee hebt van wat er zich allemaal af speelt. Er gebeurt zoveel en het is ontzettend lastig om het allemaal goed te kunnen volgen. Langzaam maar zeker krijg je steeds meer puzzelstukjes toegeworpen waardoor je het totaalplaatje in elkaar kunt gaan puzzelen, maar nog steeds is het niet recht toe recht aan. En dit is zo ontzettend tof uitgewerkt in deze game. Zodra je eenmaal denkt te weten wat er gaande is en te voorspellen hoe de vork in de steel steekt, gooit de game een curvebal waardoor heel je theorie weer in de soep loopt. Oke, wow! Wat gebeurde daar net?

Het wordt zelfs zo erg dat je uiteindelijk niet eens meer goed weet wie nu echt de vijand is. Is het eigenlijk allemaal zo zwart wit? Is er daadwerkelijk een vijand? Ben ik als speler van één van de 13 personages misschien wel de vijand? Zo veel vragen waarvan de antwoorden bij lange na niet je schoot in worden geworpen. Vragen die bij personage A opkomen worden misschien pas bij Personage F ergens laat pas beantwoord, of niet eens beantwoord, maar wordt jouw conclusie weer in twijfel getrokken. Het is dé Inception van videogames, maar dan turned up to eleven.

In de Sentinel

De strategische gevechten in de game vinden plaats in delen van de stad waarbij je een bepaalde locatie moet verdedigen tegen de Kaiju. Je kunt 6 Sentinels mee nemen in het gevecht en er zijn vier verschillende generaties Sentinels. Iedere generatie is sterk in een bepaalde categorie. Grond, lucht, veraf, dichtbij of een beetje van beide. Vooraf aan een gevecht geeft de beschrijving kort weer wat je ongeveer kunt verwachten. Hierop kan je je team gaan samenstellen om zo effectief mogelijk het gevecht aan te gaan. Een goed begin is immers het halve werk.

Tijdens het verhaal en van gevechten krijg je ook nog eens een bepaalde energie waarmee je nieuwe wapens voor Sentinels kunt kopen of sterker kunt maken. Ieder gevecht eindigt als de binnenvallende Kaiju verslagen zijn of je een bepaalde opdracht voltooid. Ieder gevecht levert je ook bonuspunten op als je speciale opdrachten voltooid zoals een gevecht proberen te winnen met maar 4 Sentinels, of een bepaalde Sentinel te gebruiken. Over het algemeen waren de gevechten ook zeer goed te doen met deze voorwaarden.

Niet op een lijn

Iets wat ik persoonlijk minder vond aan de gevechten is dat ze niet geheel mooi samen worden gevoegd met het verhaal. Het staat er een beetje los van terwijl je wel voor sommige verhaallijnen eerst een bepaalde reeks aan gevechten moet voltooien. Tijdens de intro van de game krijg je mooi op een bepaald moment steeds een gevecht, waarna het verhaal verder gaat. Na de intro ben je in zekere zin vrij om te bepalen wanneer je het verhaal volgt en wanneer je gaat vechten.

Op bepaalde momenten in het verhaal word je geblokkeerd om verder te spelen met een bepaald personage omdat je eerst iets anders moet doen. Ieder personage heeft een eigen procentuele voortgang in het verhaal en bij personage A word je bijvoorbeeld op 54% gestopt omdat je eerst bij personage B een bepaald evenement moet voltooien. Verhaaltechnisch werkt dit goed, zodat je op de juiste momenten je nieuwe puzzelstukjes krijgt. Je blijft toch je vrijheid behouden hiermee, want er zijn 13 personages die je kunt spelen. Toch weet de game deze vrijheid goed te combineren waardoor je wel steeds gevoed blijft met nieuwe informatie of warrige gebeurtenissen in het mysterie.

De gevechten staan hier een beetje los van, waarbij ik zelf liever had dat deze op bepaalde momenten voorbij kwamen zoals tijdens de intro.

Tot in de nopjes uitgewerkt

De game heeft echt een perfecte afwerking en dit accentueert ook wel de mate van detail dat is gestopt in deze game. Het is bijna een meesterwerk te noemen. Van een schitterende 2D-tekenstijl tot haarfijne voice-overs in zowel Japans als Engels, waarbij de personages echt een karakter krijgen. De gevechten zijn intens, zitten vol met actie en spanning en het verhaal is zo ontzettend complex, maar zo interessant dat het je tot de laatste minuten nog in volle spanning weet te houden. Dit alles gaat gepaard met een soundtrack die zowel tijdens de verhaal segmenten als de gevechten de perfecte sfeer mee geeft.

Verdict

13 Sentinels: Aegis Rim is je waarschijnlijk voorbij gevlogen op de radar. Gelukkig ben ik hier voor je om je te vertellen dat je het echt even een kans moet geven. Het is niet een game voor iedereen. Het is geen God of War of Call of Duty waarbij je continue zelf de actie bent. Hou je van een goed verhaal dat je urenlang laat afvragen wat er nu daadwerkelijk aan de hand is? Hou je van mysterie in een schitterend ontwikkelde wereld? Dan is dit jouw game. Zelfs als je geen fan bent van real-time strategy!

Tijdens het spelen van het verhaal kwam er continue een gedachte bij me op: Hier moeten ze een anime van maken! En dat terwijl ik al zeker 7 jaar geen anime meer kijk. Ik vond namelijk geen anime die kon tippen aan Death Note, maar tijdens deze game dacht ik dat een anime van deze game wel eens mijn nieuwe Death Note kon worden. Zo goed is het!