Cyberpunk 2077 previews staan online

Het is echt zo, Cyberpunk 2077 bestaat! Verschillende media outlets, waaronder IGN en Gamespot, hebben de game zo’n 16 uurtjes mogen spelen. Wat vonden zij ervan?

Cyberpunk 2077 komt, als het goed is, het lijkt er steeds meer op, op 10 december 2020 uit voor current-gen en next-gen. De game werd verschillende keren uitgesteld vanwege compatibility issues en problemen met performance op current-gen hardware. Nu, na een aantal leaks en de previews, lijkt de game toch echt op die afgesproken datum uit te komen.

Previews

De grote takeaway voor IGN is dat de game fantastisch is en dat de game langzamer paced dan de previewer eerst dacht. Het is echt een RPG en geen actie game. Hij zegt dat de game veel down time heeft, waar de wereld en de mensen echt naar voren komen. De atmosfeer is ook erg prominent in het showcasen van verschillende mensen en omgevingen. Hij zegt dat je zelf veel keuze en vrijheid zal ervaren tijdens het spelen van Cyberpunk. Wil je chaos? Dan zoek die chaos op. Wil je vechten? Dan zoek je gevecht op! Dat is een beetje de samenvatting volgens de previewer.

Bij Gamespot was de takeaway voornamelijk dat de mensen de game maken tot wat het is. Maar, ook het aantal side quests liet ze sterk denken aan The Witcher 3. Je hebt vanaf moment 1 al zoveel side quests dat je al hele diepe steegjes in Night City kunt gaan ontdekken. De personages waren allemaal erg fascinerend en divers. Je voelt je als een klein deel van een immens grote wereld, dat maakt Cyberpunk tot wat het is.

Night City Wire

Gister kwam de vijfde episode van Night City Wire online. Deze ging over de first-party muziek met onder andere Run the Jewels en Grimes. Ook ging de stream over Keanu Reeves en hoe vaak hij in de game te zien zal zijn. Zijn kant van het verhaal zal een vrij grote impact gaan hebben op V’s keuzes, die jij uiteraard zelf kan maken. Bekijk de stream hier beneden!

