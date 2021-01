Trails of Cold Steel IV ook onderweg naar Nintendo Switch

Het is misschien een open deur intrappen, maar Trails of Cold Steel IV komt officieel naar de Nintendo Switch. De on-the-go en speel-op-de-bank hybride versie verschijnt al in april.

NIS America begint de maandag met goed nieuws voor alle The Legend of Heroes fans. In ieder geval voor alle The Legend of Heroes fans die spelen op Nintendo Switch. Het vierde deel uit de franchise verschijnt 9 april op Nintendo Switch. Oorspronkelijk verscheen de game al in 2018 in Japan. Voor ons in Europa iets meer recentelijk, namelijk oktober 2020. De game verscheen enkel voor Playstation 4, maar versies voor PC en Switch waren al genoemd.

Op de Playstation 4 hebben wij de game al even voor je doorgespeeld. We waren aardig enthousiast over het vierde deel in de franchise. Trails of Cold Steel IV kreeg een 8,5. Lees hier onze Playstation 4 review terug. Enige tijd vóór deeltje vier verscheen het derde deel uit de franchise al op de Nintendo Switch. Ook deze versie hebben we al voor je getest. Wederom aardig enthousiast. Lees de review hier terug.

2020 was een schitterend jaar voor de JRPG fans en 2021 lijkt tot nu toe de draad al goed op te pakken. Alleen in het eerste halfjaar van 2021 zien we in ieder geval onderstaande JRPG titels verschijnen. Dit maal ook grotendeels op Nintendo Switch.

Persona 5 Strikers

Ys: IX

Bravely Default 2

Nier Replicant

Naar welke JRPG kijk jij het meest uit in 2021 en met welke JRPG uit 2020 ben je nog steeds bezig?