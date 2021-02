Cloud9 en 100 Thieves ongeslagen in de LCS

De LCS is afgelopen weekend ook begonnen met de spring split. De eerste drie games werden van vrijdagnacht tot zondagnacht gespeeld. Finalist van de lock-in toernooi Cloud9 begon de spring split goed. Maar ook de halve finalist van de lock-in toernooi startte goed in de eerste week. Winnaar van de lock-in toernooi Team Liquid begon iets minder goed en verloor één van de drie games afgelopen weekend. Komend weekend zien we gelijk op de tweede dag het gevecht tussen de voor nu nog ongeslagen twee teams.

Cloud9 en 100 Thieves begonnen dus goed aan de spring split van de LCS. CLoud9 versloeg Golden Guardians en Immortals overtuigend. Ook de game tegen TSM werd gewonnen, maar daar moest Cloud9 iets meer aan de bak dan tegen de andere twee teams. TSM kon lang bij blijven in de game maar werden na de midgame overlopen door Cloud9. 100 Thieves won van CLG, Dignitas en Evil Geniuses. Team Liquid daarentegen liet een game tegen Immortals liggen. Maar er werd wel gewonnen van Dignitas en FlyQuest. Evil Geniuses is het vierde team dat de eerste week eindigde met een positieve score. Zij wonnen van Evil Geniuses en Golden Guardians maar verloren van 100 Thieves.

Komend weekend in de LCS hebben we op zaterdagnacht het treffen dus de twee ongeslagen teams. Cloud9 neemt het dan op tegen 100 Thieves. Of zij tot dan nog ongeslagen zijn, ligt aan hun games op de vrijdagnacht. Cloud9 speelt dan tegen Evil Geniuses en 100 Thieves neemt het op tegen FlyQuest. Team Liquid krijgt een zwaar weekend waarin zij spelen tegen 100 Thieves en TSM. Gelukkig kan het team vrijdagnacht opwarmen tegen CLG. Cloud9 heeft naast Evil Geniuses en 100 Thieves nog een game tegen FlyQuest. Vooral voor 100 Thieves wordt dit een weekend waarin ze afstand kunnen nemen van de concurrentie. Tegelijkertijd is de kans aanwezig dat ze in week twee op achterstand kunnen komen op Cloud9 en Team Liquid.