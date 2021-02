Drie games waar je het warm van krijgt!

Mijn hemel, wat een kou. Als je naar buiten kijkt, word je ten eerste verblind, zie je kilometers sneeuw. Heel heftig, het hele land ligt plat. Des te meer tijd voor gamen, fijn warm binnen met thee of warme chocomelk. Als jullie net zo visueel zijn geprogrammeerd als dat ik ben worden jullie ook getriggerd door het weer in een game. Stel dat ik een spel speel waar er veel sneeuw is, zit ik te rillen achter mijn computer, al is het maar met Planet Zoo in de wintertijd. Dus, hierbij drie games waar je het lekker warm van kan krijgen!

Journey

Journey is een game waar je heerlijk van kan genieten. Met prachtige visuals, muziek en ambiance is dit de game om comfortabel te gaan zitten in je huis dat warm is en de tijd te vergeten. Je hebt maar één doel, wanneer je je door de map begeeft zie je een berg opdoemen. Deze ga jij, samen met andere online spelers, beklimmen. Tot je bij die berg bent begeef je je door eindeloze zandvlaktes. Met een zonnetje op je bolletje beweeg je je richting je doel, heerlijk warm, geen stress. Laad je shawl op met stof en andere spelers en geniet. Een prima game om je nu in te verliezen! Het helpt je misschien zelfs te ont-stressen van deze gekke tijden.

Blauwe lucht, zon, blauw water, witte stranden en tropische bossen. Moet ik meer zeggen? Behalve dat de definitie van instanity is dat doing the exact same thing over and overe again, expecting things to change echt raar is. Maar los van dat begeef je je op een prachtig tropisch eiland in de middle of nowhere om een heerlijke vakantie te vieren met je vrienden. Jullie doen geweldige dingen en ontmoeten leuke eilandbewoners. Tot er iets mis gaat en je een militie ontmoet die niet zo fijn zijn, eigenlijk helemaal niet. Je raakt je vrienden kwijt en het is aan jou om hen en die toffe eiland bewoners te redden van deze meedogenloze troepen. Speel tegen een iconische bad guy Vaas en maak de juiste keuzes. Bevrijd kampen, je vrienden en help mensen om Vaas te verslaan. En dit allemaal met een prachtige zon aan de hemel een een prettige 30 graden celsius, warm!

Assassins Creed Origins

De Assassins Creed roots gaan steeds meer naar andere continenten en tijdzones. Deze Assassins Creed Origins speelt zich af in het hete Egypte. Het hele jaar door is het warmer dan hier en dat is op dit moment een prettig idee! Keer terug naar het Oude Egypte om de grondlegging te leren kennen van de Assassijnen, de grondleggers van de bloedlijn van Assassins Creed. In een prachtige (warme!) open wereld met veel woestijn leer jij jezelf en je omgeving kennen. Hier ontstonden de gladde praatjes en slinkse zetten van de vijand, het is aan jou om kei hard terug te strijden voor wat je gelooft. Met talloze quests en side story’s kan jij je uren vermaken. Laat je vangen door het goede verhaal en de mooie graphics, je hebt nu toch de tijd!