Outer Worlds’ Murder On Eridanos komt eraan!

Obsidian bereid zich hard voor op de tweede uitbreiding voor hun felbegeerde The Outer Worlds: Murder on Eridanos. Volgens een winstrapport zou de DLC dit fiscale jaar nog uit moeten komen.

Dat fiscale jaar eindigt op 31 maart 2021. Dat betekend dus dat Murder on Eridanos vrij snel uit zou moeten gaan komen! Er zijn nog geen verdere details omtrent een daadwerkelijke datum, kwaliteit van leven updates, content en de nieuwe gameplay elementen. Hier zullen we hopelijk dan ook snel meer over horen, gezien het nog geen 2 maanden meer zou duren voordat de DLC uit moet komen. De Switch versie zal deze update pas later krijgen, misschien is dat maar beter ook…

Murder on Eridanos is de tweede helft van de tweedelige uitbreidingspas. De eerste uitbreiding was Peril on Gorgon en hiermee kwam de level cap op 33, kwamen er nieuwe perks, wapens, armor sets en nieuwe content en story elementen.

Murder on Eridanos klinkt echter als een soort Knives Out achtige setting. Hier zal je waarschijnlijk op een schip of in een trein zijn om een moord op te lossen. Dit zou op zich wel passen bij de klassieke stijl van verhaalvertelling die The Outer Worlds op zich heeft genomen. De uitbreiding zal 15 Euro kosten, of je koopt de expansion pass voor 25 Euro. Game Pass gebruikers krijgen de standaard 10% korting.

Kijk jij uit naar deze tweede uitbreiding? Laat het ons weten in de reacties hier beneden! Er heeft wat tijd tussen de uitbreidingen in gezeten, dus laten we hopen dat de animo er nog is!