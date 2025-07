Ontdek Avatar: Frontiers of Pandora binnenkort in third-person

Avatar: Frontiers of Pandora staat bekend als een vooral enorm mooie game. Al dat kleurrijke, al die vivid lush, die kan jij vanaf december bekijken vanaf een third-person perspectief.

We hebben middels al wat DLC gezien omtrent Frontiers of Pandora, dus nu is het volgens Ubisoft tijd voor wat meer quality-of-life content, voordat Fire And Ash zal releasen in de bioscopen. Buiten de third-person mode, zien we ook een New Game+ mode in december 2025 verschijnen. Dit is bijna 2 jaar na release van de base game. De DLC zal namelijk op 5 december 2025 verschijnen. Third-person zal werken in combat, tijdens het exploreren en is met één klik op de knop te realiseren.

“We’ve always envisioned Avatar Frontiers of Pandora as a living world that evolves with our players, this update is a celebration of our community’s passion and we’re thankful to our players for their support—it means the world to our team.” – Omar Bouali, Creative Director bij Massive Entertainment

De nieuwste update volgt op twee eerder uitgebrachte verhalende uitbreidingen. In The Sky Breaker nemen spelers deel aan de grote Na’vi-spelen en beleven ze de indrukwekkende zakru-migratie. Secrets of the Spires introduceert daarnaast een nieuwe region, speciaal ontworpen om de banshee-vluchten nog spectaculairder te maken.

Naast deze uitbreidingen zijn er meerdere quality-of-life updates doorgevoerd, waaronder een vernieuwde Hunter’s Guide, een verbeterde 40 FPS-modus en gebalanceerdere gevechten, allemaal bedoeld om de spelervaring verder te verfijnen.

Terwijl fans zich voorbereiden op de aankomende release van Avatar 3: Fire and Ash op 19 december, kunnen nieuwkomers en terugkerende spelers profiteren van een tijdelijke korting op de game. Ga jij Fire And Ash kijken, evenals de third-person mode uitproberen in de game? Laat het ons weten!