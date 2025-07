Battlefield 6 Open Beta misschien al in augustus

Battlefield 6 komt steeds dichterbij. Terwijl de game nu al volop wordt getest in Alpha onder de noemer Battlefield Labs, lijkt de Open Beta voor de nieuwe EA shooter dichterbij dan ooit. Misschien zelfs al volgende maand!

Nieuwe geruchten duiken op rondom Battlefield 6. De nieuwe shooter van EA en Battlefield Studios wordt op dit moment getest via Battlefield Labs, maar het lijkt er op dat iedereen binnenkort al aan de slag mag met de spirituele opvolger van Battlefield 3 en 4. De laatste geruchten wijzen op een officiële onthulling op 31 juli met een Open Beta die slechts enkele momenten vanaf die aankondiging verwijderd is. Medio augustus is op dit moment het uitzicht.

Ondanks de game nog niet officieel door EA is onthuld, hebben we de game al meerdere malen voorbij zien komen op social media. Terwijl er embargo’s van kracht zijn, wordt de game toch in kleine gameplay snippets getoond. Hierin zien we inderdaad dat de game nog in een alpha fase zit, maar de gameplay er al heel erg solide uit ziet. Ook zien we enkele features die ons al in voorgaande Battlefield titels beloofd werden, maar nooit echt verschenen.

Battlefield 6 Open Beta

EA heeft door dat we graag een Open Beta zien en doet nog een beetje olie op het vuur met een bericht op social media. Hierin erkent de uitgever dat er een Openm Beta verschijnt en dat spelers tijdens het spelen kunnen kiezen uit twee speellijsten. Eén speellijst waarin wapens worden vergrendeld achter classes zoals in traditionele Battlefield games het geval is, en open speellijsten waarin er egen restricties worden gelegd op wapens in classes. Meer zoals in Battlefield 2042 het geval is.

Open Weapons vs Closed Weapons Why not both? Starting at Open Beta players can choose official playlists with Signature Weapons locked to class, or not. More to come. — Battlefield (@Battlefield) July 21, 2025

Ga jij aan de slag met Battlefield 6 Open Beta zodra deze live is?