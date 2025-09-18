RENNSPORT opent pre-orders voor consoleversies

Nieuws 10 Joel Lemmrich 18 september 2025
NACON heeft vandaag met enthousiasme aangekondigd dat de pre-orders zijn gestart voor de consoleversies van de langverwachte racegame RENNSPORT.
RENNSPORT, die eind dit jaar verschijnt voor PlayStation®5 en Xbox Series X|S, belooft een revolutie in autosimulatie met ongeëvenaarde realisme, verbluffende graphics en volledige cross-platform ondersteuning.
Spelers kunnen kiezen uit twee edities van RENNSPORT, elk met exclusieve pre-orderbonussen:
De Deluxe Edition biedt een rijk pakket aan extra’s voor de echte liefhebber:
|Content
|Beschrijving
|Nordschleife-circuit
|De beruchte “Groene Hel” van 20 km, een ultieme test voor reflexen en precisie.
|Porsche 911 GT3 R RENNSPORT
|Een exclusieve versie met brute kracht en Duitse finesse.
|Endurance Classics Pack Part 1
|Iconische endurance-wagens en een legendarisch circuit.
|Touring Classics Pack Part 1
|Historische modellen uit de gouden eeuw van touring car racing.
|$1,100 RENNSPORT (in-game valuta)
|Te gebruiken voor personalisatie en uitbreiding van je garage.
Let op: de contentpakketten Endurance Classics Part 1 en Touring Classics Part 1 worden later dit jaar uitgebracht. Meer informatie volgt binnenkort.
RENNSPORT is ontworpen met geavanceerde fotogrammetrie en biedt een schat aan officiële content. Dankzij cross-platform play kunnen pc- en consolegebruikers samen racen in een gedeeld ecosysteem. Met de bijbehorende mobiele app blijven spelers ook onderweg verbonden met hun team, community en statistieken.
RENNSPORT is al te spelen op PC in een free-to-play vorm wat meer lijkt op een beta. — Check ook ander simracing nieuws, zoals de nieuwe line-up van Asetek SimSports op Gamescom 2025.
Tagged as:
gt3 max verstappen RENNSPORT simracing
Joel Lemmrich 18 september 2025
Malvin Schuivens 18 september 2025
Binnen de bloeiende omgeving van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle entiteit en een integraal onderdeel van het dynamische ecosysteem van iTGmedia. Sinds zijn oprichting heeft intheGame zich gevestigd als een toonaangevende gemeenschap binnen de wereld van gaming en elektronisch amusement, gedreven door een passie voor het delen van actueel nieuws en boeiende content.
Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team?
Dan zijn we op zoek naar jou!
Please login or subscribe to continue.
No account? Register | Lost password✖
Are you sure you want to cancel your subscription? You will lose your Premium access and stored playlists.✖
Be the first to leave a comment