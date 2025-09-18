RENNSPORT opent pre-orders voor consoleversies

NACON heeft vandaag met enthousiasme aangekondigd dat de pre-orders zijn gestart voor de consoleversies van de langverwachte racegame RENNSPORT.

RENNSPORT, die eind dit jaar verschijnt voor PlayStation®5 en Xbox Series X|S, belooft een revolutie in autosimulatie met ongeëvenaarde realisme, verbluffende graphics en volledige cross-platform ondersteuning.

Twee edities, dubbele spanning

Spelers kunnen kiezen uit twee edities van RENNSPORT, elk met exclusieve pre-orderbonussen:

Standaard-editie : Inclusief de iconische Ford Mustang GT3 als pre-orderbonus. Deze legendarische wagen biedt een perfecte balans tussen snelheid en controle, ideaal voor racers die hun digitale carrière stijlvol willen starten.

: Inclusief de iconische Ford Mustang GT3 als pre-orderbonus. Deze legendarische wagen biedt een perfecte balans tussen snelheid en controle, ideaal voor racers die hun digitale carrière stijlvol willen starten. Deluxe Edition: Naast de Ford Mustang GT3 krijgen spelers 72 uur vroege toegang tot de game. Dit betekent dat ze al drie dagen vóór de officiële release de baan op kunnen om hun racelijnen te perfectioneren en een voorsprong te nemen in de competitie.

Exclusieve content voor de Deluxe Edition

De Deluxe Edition biedt een rijk pakket aan extra’s voor de echte liefhebber:

Content Beschrijving Nordschleife-circuit De beruchte “Groene Hel” van 20 km, een ultieme test voor reflexen en precisie. Porsche 911 GT3 R RENNSPORT Een exclusieve versie met brute kracht en Duitse finesse. Endurance Classics Pack Part 1 Iconische endurance-wagens en een legendarisch circuit. Touring Classics Pack Part 1 Historische modellen uit de gouden eeuw van touring car racing. $1,100 RENNSPORT (in-game valuta) Te gebruiken voor personalisatie en uitbreiding van je garage.



Let op: de contentpakketten Endurance Classics Part 1 en Touring Classics Part 1 worden later dit jaar uitgebracht. Meer informatie volgt binnenkort.

Een nieuwkomer in sim-racing

RENNSPORT is ontworpen met geavanceerde fotogrammetrie en biedt een schat aan officiële content. Dankzij cross-platform play kunnen pc- en consolegebruikers samen racen in een gedeeld ecosysteem. Met de bijbehorende mobiele app blijven spelers ook onderweg verbonden met hun team, community en statistieken.

RENNSPORT is al te spelen op PC in een free-to-play vorm wat meer lijkt op een beta. — Check ook ander simracing nieuws, zoals de nieuwe line-up van Asetek SimSports op Gamescom 2025.