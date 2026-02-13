007: First Light toont trailer omtrent verhaal

Met de klassieke soundtrack, een Tom Holland lookalike James Bond én een releasedatum van 27 mei 2026 laat IOI interactive een nieuwe trailer zien omtrent 007: First Light. De game ziet er veelbelovend uit, ook weer na het zien van deze trailer.
We krijgen een boel gameplay elementen die we gewend zijn van de Hitman games, maar ook zeker een hele nieuwe take op het eigen genre dat IOI gemaakt heeft door de jaren. Het voelt tot dusver als een volgende stap voor de ontwikkelaar en wij hopen in ieder geval dat het ook zo gaat spelen.
”In 007 First Light, players step into the role of a young Bond at the very beginning of his journey, before the tuxedo, before the martinis, and before the number.”
Ga jij de game spelen in mei? Laat het ons weten in de reacties hier beneden!
Hi! Ik ben Malvin! Fanatiek gamer en eeuwig kind. MMO's is waar het allemaal begon, maar tegenwoordig gebruik ik mijn rukbunker ook wel voor een lekker potje Rainbow Six Siege of Apex Legends. Buiten de games ben ik altijd in voor een toffe serie of film.
Binnen de bloeiende omgeving van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle entiteit en een integraal onderdeel van het dynamische ecosysteem van iTGmedia. Sinds zijn oprichting heeft intheGame zich gevestigd als een toonaangevende gemeenschap binnen de wereld van gaming en elektronisch amusement, gedreven door een passie voor het delen van actueel nieuws en boeiende content.
intheGame zoekt jou
Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team? Dan zijn we op zoek naar jou!
Be the first to leave a comment