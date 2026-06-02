Rayman Legends Retold officieel aangekondigd

Weer een van de slechtst bewaarde geheimen van Ubisoft: Rayman Legends Retold. Tijdens State of Play van juni 2026 is de game officieel aangekondigd door Ubisoft. De game komt uit op 1 oktober 2026.

Rayman Legends Retold is een remake van Rayman Legends, maar dit keer met 3D-assets en zelfs 3D-segmenten. Het merendeel van de game speel je in 2,5D. De game komt uit op 1 oktober 2026, maar als je de Deluxe Edition bestelt, krijg je de Enhanced Edition van Rayman Origins er gratis bij. Daarover hier beneden meer.

De game lekte eerder al uit. De eerste previews lekte ook al uit, waardoor veel fans al een glimp hebben kunnen opvangen van de game met screenshots en details. De oorspronkelijke leak hebben we eerder al gedeeld.

Pre-order en Editions

De Standard Edition bevat de basisgame. De Deluxe Edition van Rayman Legends Retold bevat naast de basisgame ook het Retro Pack, met vier kostuums voor Rayman, Globox, Barbara en Grand Minimus, evenals een in-game kunstgalerie.

Daarnaast bevat de Deluxe Edition een exemplaar van Rayman Origins: Enhanced Edition, het iconische 2D-platformavontuur dat is voorzien van 4K-resolutie, 60 FPS en diverse moderne verbeteringen. Denk daarbij aan haptische feedback voor compatibele controllers en nieuwe quality-of-life-functies die de speelervaring verder verfijnen.

Rayman Origins: Enhanced Edition is vanaf 1 oktober ook los verkrijgbaar in de PlayStation Store.

Wie een editie pre-ordert, ontvangt ook het exclusieve Hoodlum Havoc Pack, met twee kostuums voor Rayman en Globox die zijn geïnspireerd op Rayman 3: Hoodlum Havoc.