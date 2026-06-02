In KEMURI, jaag je op Yokai met verschillende japanse superkrachten

Tijdens de PlayStation State of Play hebben we een kijkje gekregen van KEMURI. De game werd al twee jaar eerder geteased, en heeft nu eindelijk wat gameplay gekregen.

KEMURI is een nieuwe action‑adventure game van UNSEEN, de studio van Ikumi Nakamura, die je misschien kent van titels als Okami, Bayonetta en Ghostwire: Tokyo. De game draait om post apocalyptische stad waar Japanse folklore en urban fantasy samenkomen, en waar yokai zich verschuilen in de straten. Jij speelt een Yokai Hunter, iemand die deze wezens wél kan zien en moet opsporen om de balans tussen de werelden te bewaren.

De stijl van KEMURI is kleurrijk, mysterieus en duidelijk geïnspireerd door anime en huidige street‑culture. De stad is verticaal opgebouwd, waardoor je constant aan het rennen, klimmen en zweven bent terwijl je nieuwe yokai ontdekt. Sommige zijn vijandig, anderen kun je juist inzetten als bondgenoot, en je kunt zelfs hun krachten of uiterlijk overnemen. De game is volledig speelbaar in je eentje, maar biedt ook co‑op voor wie samen op jacht wil.

KEMURI zal uitkomen ergens in 2027, wanneer precies is nog niet bekend.

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