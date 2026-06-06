Prison Of Husks brengt Dark Souls in een PlayStation 2 jasje

De Future Games Show 2026 heeft veel kleinere, nieuwe games in petto voor ons. Maar eentje die wij niet zagen aankomen is Prison Of Husks. Deze game is bedoelt om old-school te ogen, zodat jij dat gevoel van vroeger weer even kan ervaren.

In Prison of Husks speel je als een levende pop die ontwaakt in Lithos Plateau, een geschilderd hiernamaals dat langzaam uit elkaar valt. Tijdens je reis ga je op zoek naar je verloren lover, terwijl je het mysterie achter deze gevallen wereld probeert op te lossen. Onderweg wachten uitdagende gevechten, verborgen paden en gevaarlijke boss fights die elk hun eigen verhaal met zich meedragen. Deze game oogt zeer zeker uniek, check het maar in de nieuwe gameplay trailer hier beneden!

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