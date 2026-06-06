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Prison Of Husks brengt Dark Souls in een PlayStation 2 jasje

Nieuws 10 Malvin Schuivens 6 juni 2026

prison of husks

De Future Games Show 2026 heeft veel kleinere, nieuwe games in petto voor ons. Maar eentje die wij niet zagen aankomen is Prison Of Husks. Deze game is bedoelt om old-school te ogen, zodat jij dat gevoel van vroeger weer even kan ervaren. 

In Prison of Husks speel je als een levende pop die ontwaakt in Lithos Plateau, een geschilderd hiernamaals dat langzaam uit elkaar valt. Tijdens je reis ga je op zoek naar je verloren lover, terwijl je het mysterie achter deze gevallen wereld probeert op te lossen. Onderweg wachten uitdagende gevechten, verborgen paden en gevaarlijke boss fights die elk hun eigen verhaal met zich meedragen. Deze game oogt zeer zeker uniek, check het maar in de nieuwe gameplay trailer hier beneden!

Liever een modernere soulslike? Check de nieuwe trailer voor Lords of the Fallen 2.

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About the author

Malvin Schuivens

Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG’s—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen. Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.

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