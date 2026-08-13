Aniimo onthuld releasedatum en edities

Aniimo werd een tijdje terug aangekondigd met een release window. De game krijgt nu een officiële releasedatum en dat zal 16 september 2026 worden. Daarnaast worden de verschillende edities onthuld door ontwikkelaar én uitgever Pawprint Studio.

Deze free-to-play creature-capture titel zal dus niet te lang meer op zich laten wachten. De game zal gelijktijdig releasen op PC, PS5, XBOX Series én mobile. Je kan de pre-order trailer hier beneden bekijken. Daarnaast zijn de volgende twee edities beschikbaar: