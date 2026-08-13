Gratis Hundo Mewtwo voor alle Pokémon Go spelers

Pokémon Go viert zijn tiende verjaardag en deed dat met een speciaal evenement in New York. Spelers en voornamelijk influencers werden uitgenodigd voor het evenement en kregen een gegarandeerde Hundo Mewto met een speciale achtergrond. Fans werden boos en daarom komt Scopely Explore nu met een tegemoetkoming.

Alle Pokémon Go-spelers die tussen nu en 6 september 2026 het spel opstarten, krijgen een gratis Timed Research met een Master Ball, Mega Energy voor Mewtwo en een encounter met een Mewtwo die alle drie de stats op het hoogste level heeft, oftewel een perfect IV (Hundo in Pokémon Go-termen). In tegenstelling tot de Mewtwo met de speciale achtergrond van New York, krijgen alle andere spelers een speciale zonsverduisteringsachtergrond met de 10th Anniversary Badge. Deze speciale encounter is niet shiny locked, dus als je geluk hebt, kun je een Shiny tegenkomen voor een gratis Shundo (Shiny Hundo).

For the past 10 years, Trainers around the world have explored, discovered, and created memories together with Pokémon GO. This video is a tribute to that journey—and to the many adventures still ahead. To celebrate, all Trainers can take on exciting Timed Research that leads to… pic.twitter.com/hpE0yicYl3 — Pokémon GO (@PokemonGoApp) August 12, 2026

Scopely Explore maakt deze Timed Research beschikbaar voor alle Pokémon Go-spelers. Dit heeft het bedrijf besloten nadat duizenden fans hebben geklaagd over het feit dat er slechts een handjevol mensen een gegarandeerde max-stat Mewtwo mét speciale achtergrond kreeg in New York (waarvan er direct na het evenement enkelen al voor duizenden euro’s te koop stonden op internet).

Mega Mewtwo Y is op dit moment de sterkste psychic-type aanvaller in Pokémon Go. Deze claimen is dus een instant level-up voor je raidteam. Daar komt nog eens bij kijken dat deze Mewtwo al gelijk naar het maximale Mega-level kan evolven.

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