Guild Wars 3 zet spotlight op Human species

Twee weken geleden kwam het nieuws dat Guild Wars 3 weliswaar vier speelbare soorten zal krijgen. Ze stappen af van het woord ‘ras’ en kijken vooruit naar iets dat beter past. ArenaNet gaat iedere week een spotlight zetten op een van die speelbare soorten. Beginnende met wat we al hadden verwacht, Humans.

Dit hadden we niet alleen verwacht omdat de mens wellicht de meest voordehand liggende soort is, maar ook omdat mensen een grote rol spelen in de geschiedenis van Guild Wars als universum. De mensheid kwam niet alleen, of per ongeluk, naar Tyria toe. Zij werden op Tyria gezet door zes Goden, om magie, mysterie en mogelijkheid tot stand te houden. Waar komen mensen dan echt vandaan? Zij komen uit hetgeen dat de lore omschrijft als The Mist.

Om een mens te zijn in deze prequel betekent dat je gelovig bent en andere soorten in dit geloof mee wilt trekken. Maar, de mensheid kwam er snel achter dat Tyria niet alleen een cadeau is als wereld, maar ook een enorme uitdaging. Een mooie, kleurrijke maar ook gevaarlijke wereld met veel geheimen en moeilijkheden.

Guild Wars 3 is een prequel, maar zelfs hier waren mensen al meer dan 700 jaar bewoners van het land. Met het oudste land dat een belangrijke rol speelt in deel 1 en 2: Cantha. Dit is een land dat leunt op het Aziatische thema en verschillende uitingen mengt uit meerdere echte landen. Cantha leeft op traditie, geloof en geheimen. In de periode van deel 3 is ook Elona een welvarend land. Met warme woestijnen en hoofdstad van handel en zeevaart.

Ook Ascalon speelt een grote rol, waar militaire trots en vaderlandslievend gedrag een hoofdrol spelen onder de volkeren. Ascalon is per defenitie de hoofdstad van conflict en oorlog. Daarnaast hebben we de Margonites, aanbidders van de god Abaddon, zij vormen een groot deel van de Crystal Sea en Coast.

De mens vs. Orr

In het tijdperk van Guild Wars 3 zal Orr een grote rol spelen. Deze stad deed niet veel meer in Guild Wars 2, maar was in deze prequel nog rijkelijk bewoond en ook het middelpunt van de zes goden om aanboden te worden.

In het midden van Orr vinden we de hoofdstad: Arah. Deze stad is door haar hoge architectuur al van ver te zien en is in dit tijdperk nog het middelpunt van Tyria.

In Arah vinden we de Vael, een collecte aan magische spirits die leven in dit gebied. Zij worden in leven gehouden door de magie die van de goden komt. Volkeren in Orr zijn niet altijd even blij met de Vael, sommigen haten deze wezens en al het mysterie rondom, anderen aanbidden ze.

En dan zijn er nog de opportunisten die de magie van de Vael willen gebruiken voor eigen doeleinden. Zij denken dat deze wezens de kracht hebben om de wereld opnieuw te vormen. De Mavenwrights, een Guild die dit dus zo ziet, omschrijft het als de kans op een nieuwe wereld geschapen door de mens en niet door goden. Een wereld die vrij is onder het mum van ”Stone and steel, signets and articfacts.”

De Mavenwrights staan voor innovatie, bouw en ambitie. Zij denken dat de wereld een beter geheel wordt als de mens niet meer overleeft, maar de macht in eigen handen neemt. Zo zijn er veel Guilds in Tyria met andere denkwijzen. Hierdoor wordt ook duidelijk waar de term Guild Wars ontstaan is, iets dat we in de voorgaande delen nog niet helemaal konden plaatsen, behalve door het lezen van geschriften.

Kan de mens verantwoordelijkheid nemen?

De oudste Guild in Orr, de Vaelwardens, willen de magie en het land beschermen en intact houden. Zij zijn de oudste groep en ook de groep waarbij jij als speler je bij aan zal sluiten in het begin. Deze Order of the Vael heeft al honderden jaren de orde gehouden en als bemiddelaar gespeeld, waar er conflict beloofde te ontstaan. Nu de mensheid steeds meer begint te polariseren, merkt deze gilde ook dat meer en meer mensen hun eigen pad kiezen.

Om als mens je aan te sluiten bij deze Vaelwardens, betekent dat je het leven zoals jij dat kent achter je laat voor een betere toekomst voor Tyria. Het betekent respect hebben voor je voorouders én Goden. De vraag is dan ook: lukt het jou om die orde te herstellen, om verantwoordelijkheid te nemen en de magie intact te houden, die het land zo lang bij elkaar hield?