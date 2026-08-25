Gamescom 2026 | Crimson Desert Enhanced wordt de definitieve versie

Crimson Desert is de gift that keeps on giving en Pearl Abyss heeft nog meer in petto. Na talloze updates, nieuwe content en quality of life fixes, brengt de studio nu een enhanced versie van de game. Dit lijkt echt op een volledige 1.0 release, de game zoals deze ooit bedoelt was om te releasen. Check het hier!

Met Crimson Desert Enhanced krijgen we nieuwe cutscenes en story beats, waar de verhalende momenten nog beter tot leven komen. Daarnaast komen er nieuwe dialogen en ingesproken talen waaronder Duits, Frans, Spaans, Portugees en Japans. Ook krijg je met de Enhanced editie alle post-launch content in één klap.

Heb je de game al? Dan is deze Enhanced versie volledig gratis, evenals alle content die na launch gekomen is. Check de trailer voor deze editie hier beneden.

Je kan onze originele review van Crimson Desert hier lezen!