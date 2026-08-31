Pokémon TCG: vroege Celebrations verkoop gestopt

De Pokémon TCG 30th Celebration set komt pas op 16 September uit. Toch hebben enkele mensen al Celebration producten in de verkoop. Volgens The Pokémon Company gaat het om gestolen goederen. Vandaar nu dan ook maatregelen.

De Pokémon company heeft contact gehad met onder andere Ebay om, onder de stolen property policy, listings van de 30th Celebration productlijn te verwijderen. Opvallend is echter dat sold listings blijven staan waardoor we nog steeds een indruk kunnen krijgen van de (torenhoge) marktprijzen voor de 30th Celebration producten en losse kaarten. De set zal geheel bestaan uit foil kaarten met daarbij 30 verschillende Pikachu kaarten en het debut van de nieuwe futuristic rarity.

De packs, dozen en losse kaarten circuleren echter al weken online. In juli opende een verkoper uit Australié een pack op Whatnot en kreeg daarin een mysterieuze TGB mew kaart. Of dit een echte kaart is weet men nog steeds niet. De commotie rondom 30th Celebration heeft voor veel kritiek en vragen gezorgd bij Pokémon TCG fans.

Pokémon TCG: Ebay

Verschillende Ebay verkopers deelden communicatie die zij kregen rondom hun Ebay listings. Verschillende listings werden dan ook verwijderd. Volgens Ebay zou The Pokémon Company International hebben gezegd dat de 30th Celebration set nog niet beschikbaar gemaakt is en de producten die op dit moment verkrijgbaar zijn via niet-toegestane wegen de markt op zijn gekomen. Hoewel listings verwijderd worden doet dit natuurlijk niets aan het onderliggende probleem. We weten namelijk nog steeds niet hoe mensen deze kaarten en producten hebben gekregen en via welke weg deze kaarten op Ebay en andere verkoop sites verschenen.

Dit is dan ook niet de eerste keer dat er problemen ontstaan rondom Pokémon TCG sets en de vroege, ongeoorloofde, release van deze producten. Tijdens de release van Fusion Strike werd bekend dat medewerkers zeldzame kaarten uit de productie haalden om vervolgens zelf te verzamelen en te verkopen.