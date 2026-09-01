Preview | Turok Origins op Nintendo Switch 2

Het is tegenwoordig geen verrassing meer dat de grootste nieuwe games ook naar de Nintendo Switch 2 komen. Ditzelfde geldt voor Saber Interactive’s aanstaande Turok Origins. Tijdens Gamescom 2026 zijn we al even aan de slag gegaan met de Nintendo Switch 2-versie.

Tijdens Gamescom 2025 gingen we al uitgebreid aan de slag met Turok Origins. We kregen hier een uitgebreide presentatie, waarna we in co-op door een aantal missies mochten spelen. De demo tijdens Gamescom 2026 was een stuk compacter. Geen presentatie, geen grote booth met meerdere teams die samenspelen, maar drie computers met de game en één enkele Nintendo Switch 2 waarop ik mijn eigen potje helemaal alleen mocht. Of moest spelen.

Turok Origins

Indien je niet bekend bent met de sci-fi dino-shooter van Saber Interactive, geef ik je een hele korte samenvatting: je speelt een personage uit een stam in een bijna prehistorische, maar toch sci-fi setting waarin dino’s en aliens je vrijheid proberen te beperken. Het ligt iets genuanceerder dan dat, maar als je alles wilt snappen, raad ik je aan om de inmiddels geremasterde trilogie op te pakken.

Turok Origins gooit het over een iets andere boeg dan we gewend zijn van de franchise. We spelen deze game namelijk in co-op. Althans, de game is gebouwd om co-op gameplay, maar je kunt deze alsnog wel in je eentje spelen. Het is een beetje alsof je een Left 4 Dead-achtige shooter speelt, maar dan in een modern Turok-jasje. Check vooral onze uitgebreide preview van vorig jaar.

Op de Nintendo Switch 2

Dit jaar op Gamescom heb ik de Nintendo Switch 2-versie mogen proberen. Naast mij zaten drie journalisten in co-op op pc te spelen met alle grafische instellingen op standje “wow”, terwijl ik op de kleine Nintendo-handheld de game speelde op standje “ziet er prima uit” in 30 FPS.

Nu doe ik net alsof dit zo ontzettend slecht is, maar dat is eigenlijk helemaal niet zo. De game zag er inderdaad prima uit op de Nintendo Switch 2. Het contrast vergeleken met een dikke pc is natuurlijk zichtbaar, maar in een geïsoleerde setting zal je daar niets van merken. De game ziet er scherp en gedetailleerd uit op de Nintendo-console en deze draait best soepel op 30 FPS, die eigenlijk gedurende de hele demo stabiel bleef. Best indrukwekkend voor dit kleine apparaatje, vooral als je kijkt hoe gedetailleerd de omgevingen in Turok Origins zijn.

Tijdens het spelen heb je de keuze om te wisselen tussen first- en third-person. First-person shooters spelen in 30 FPS is een beetje ongemakkelijk, dus koos ik in deze playthrough voor third-person, maar heb ik stiekem toch af en toe gewisseld om “te voelen hoe het is”. Op de Nintendo Switch 2 krijg je gelukkig een best aanzienlijke aim assist om ook met een lagere framerate het gevoel te krijgen dat de actie vloeiend verloopt. Ik heb nog niet kunnen bevestigen of de Nintendo Switch 2-versie gebruik kan maken van gyrobesturing, wat de besturing in first-person mode erg zal bevorderen.

Tot zover

Voor nu ben ik dus redelijk positief over de staat van deze game op de Nintendo Switch 2, al ben ik wel van mening dat deze game veel beter tot zijn recht komt op een pc of krachtigere console. Maar weet in ieder geval dat de Nintendo Switch 2 vooralsnog lijkt als een prima plek om deze game te gaan spelen.

Na een jaar opnieuw Turok Origins te hebben gespeeld, merk ik dat de ontwikkelaars de game in een aantal opzichten hebben gestroomlijnd. De missieobjectives lijken een stuk voor de hand liggender, maar dit kan ook komen omdat de demo dit keer meer lineair was dan vorig jaar. Verder zijn de abilities en mogelijkheden van je personage een stuk beter te begrijpen en toe te passen. Het is bijna een Doom-achtige besturing geworden die eigenlijk wel heel soepel en fijn wegspeelt.

De verwachte releasedatum voor Turok Origins ligt in 2027. Exacte details zijn nog niet bekend.