Preview | Alien Isolation 2

Een van de beste horrorgames ooit gemaakt krijgt een vervolg en die hebben wij al even aan de tand kunnen voelen. Alien Isolation 2 pakt het stokje direct op waar je het hebt achtergelaten in het eerste deel. Vanaf de eerste minuut is het al griezelen en worden je de stuipen op het lijf gejaagd.

De Xenomorph uit de Alien-franchise is bij voorbaat al ontzettend griezelig. Maar wat maakt dit wezen nog angstaanjagender dan het al is? Jezelf niet kunnen weren. Verstoppen, rennen en sluipen zijn je enige wapens in Alien Isolation 2. Het vervolg doet precies wat je ervan verwacht. Daarom kom je niet voor nóg meer verrassingen te staan dan je al aankunt.

Kort maar krachtig

Mijn allerlaatste game tijdens Gamescom 2026 was Alien Isolation 2. Vermoeid, bezweet en met mijn laatste beetje energie begon ik aan een van de meest onderdompelende games van de show. Met de headset om mijn hoofd geklampt en de controller in mijn hand begon ik toch wel een beetje nerveus met de proloog van deze game.

De demo speelt zich af direct aan het begin van de game. We bevinden ons op een planeet waarvan ik de naam vergeten ben en vinden al snel een neergestort ruimteschip. Zo heldhaftig als we zijn, besluiten we deze binnen te treden om op zoek te gaan naar overlevers. De eerste jumpscare volgt al snel als een half overgebleven synthetic zichzelf aan ons been vastklampt. Hij probeert naar boven te klimmen, maar heeft daar duidelijk geen energie voor. Nog voor zijn intenties duidelijk zijn (hij ziet er tegelijkertijd bang en boos uit), zakt hij weer in elkaar en lijkt al het kunstmatige leven verloren te zijn geraakt.

De stroom is uitgevallen op het schip. Hierdoor kunnen we de meeste deuren niet openmaken. Het herstellen van de stroom is dus onze eerste taak. Niet lang nadat we dit doen, worden we al begroet door de eerste Xenomorph met een gigantisch postuur. Het wezen heeft ons nog niet gezien, dus we zijn in het voordeel. Uiteraard is het wezen wel op de hoogte van onze aanwezigheid. De stroom herstelt zichzelf niet en we kunnen er al voorzichtig van uitgaan dat er weinig leven meer aan boord is, als de Xenomorph lekker rustig aan het rondwandelen is.

Onze hoofd- en laatste taak voor deze demo is om te ontsnappen. We kunnen niemand anders redden als we zelf niet meer te redden zijn. Onze eigen veiligheid gaat op dit moment voor. We moeten nu dus het schip navigeren terwijl de Xenomorph aan het rondlopen is door het schip. Dit beest heeft gigantisch goede oren, dus geruisloos bewegen is aangeraden. De “voordeur” waarmee we naar binnen zijn gekomen, wordt uiteraard bij terugkomst om de een of andere reden onbruikbaar, dus moeten we een andere weg naar buiten vinden.

Wat nu zou moeten volgen, is een zoektocht naar een nieuwe uitgang terwijl je de Xenomorph probeert te vermijden. Voor mij was deze zoektocht heel toevallig al snel afgelopen, omdat ik op de een of andere manier direct een nieuwe uitgang had gevonden binnen enkele minuten. Wellicht stom geluk dat ik direct de goede kant op liep en de Xenomorph niet was waar ik was. Ik ben wel twee keer eerder gepakt door de Xenomorph, dus het was niet mijn eerste poging die gelijk slaagde, maar wel de eerste poging waar ik het echt probeerde, nadat ik eerder probeerde uit te vogelen hoeveel speelruimte ik heb rondom de Xenomorph (niet veel).

Tot zo ver

Het resultaat: ik werd gefeliciteerd door de ontwikkelaars van Creative Assembly met veruit de snelste clear-time van de dag. Dat voelde wel even goed. Vooral omdat ik de eerste game uit de franchise nooit af heb gemaakt (ik was te bang). Met alle horrorervaring die ik door de jaren heen heb opgebouwd, wil ik daar toch nog eens een tweede draai aan geven. Want ondanks dat het ontzettend zenuwslopend kan zijn, zijn dit wel unieke gameplayervaringen die je niet snel vergeet en nog minder snel tegenkomt. Vooral als ze zich afspelen in een langlopende franchise waar je ook nog eens in geïnteresseerd bent.

Alien Isolation 2 komt naar de PC en consoles. Er is nog geen releasedatum bekend.

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