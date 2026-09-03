Final Fantasy Resonance krijgt een demo

De allereerste Final Fantasy uit 1987 legde de basis voor wat later zou uitgroeien tot een van de grootste RPG‑series ooit. Vanaf vandaag is de demo van Resonance, de remake van het eerste deel, te downloaden en te spelen.

Final Fantasy Resonance grijpt terug naar precies die wortels: kristallen, klassieke job‑fantasy, turn‑based gevechten en een wereld die voelt alsof hij rechtstreeks uit de beginjaren komt — maar dan met moderne systemen, nieuwe personages en een frisse presentatie. Het is een titel die duidelijk respect toont voor waar de serie vandaan komt, terwijl het tegelijkertijd een nieuwe instap biedt voor spelers die dat originele gevoel opnieuw willen beleven.

Als je ooit bent begonnen bij Final Fantasy I, voelt Resonance bijna als een liefdevolle echo van dat eerste avontuur — herkenbaar, maar helemaal van nu.

Final Fantasy Resonance demo downloadbaar

Kun je niet wachten om de remake te spelen? Download dan de demo volledig gratis om een voorproefje te krijgen van de game. Mocht de demo je goed bevallen, kun je ook al de game pre-orderen voor zijn release op 22 oktober 2026.

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