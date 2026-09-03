Final Fantasy 7: Revelation krijgt release datum

Tijdens de PlayStation State of Play‑uitzending heeft Square Enix een flinke hoeveelheid nieuwe gameplaybeelden getoond van Final Fantasy VII Revelation, het derde en laatste deel in de moderne Remake‑trilogie.

Daarmee is bevestigd dat de game op 8 april 2027 exclusief op PlayStation 5 verschijnt. Revelation vormt de afsluiting van het verhaal dat begon met Final Fantasy 7 Remake en werd voortgezet in Rebirth, en belooft een groots en emotioneel slotstuk te worden.

New gameplay details

Revelation speelt zich af in een open wereld die groter en gedetailleerder is dan alles wat de serie tot nu toe heeft laten zien. De iconische Highwind‑luchtship speelt een centrale rol in de manier waarop spelers de planeet verkennen. Vanuit de lucht ontdek je nieuwe regio’s, steden en geheimen, waardoor de wereld niet alleen groter maar ook levendiger aanvoelt.

Daarnaast keert je chocobo‑metgezel terug in de vorm van Piko, die dit keer niet alleen als mount fungeert maar ook actief meedoet in gevechten. Piko groeit mee met de party en ontwikkelt nieuwe vaardigheden die zowel tijdens het reizen als in combat van pas komen.

Een van de grootste vernieuwingen is het FITS‑systeem (Function‑Integrated Tactical Suitwear). Dit introduceert speciale uniformen die elk een unieke speelstijl en moveset met zich meebrengen. Spelers kunnen personages voorzien van outfits die hen veranderen in bijvoorbeeld een Warrior, Knight, Black Mage of Summoner. Deze uitrustingen hebben niet alleen invloed op je gevechtsopties, maar veranderen ook het uiterlijk van je personages. In de getoonde gameplaybeelden zagen we onder andere Cid in de Knight‑uitrusting en Vincent als Summoner.

Revelation introduceert daarnaast een nieuwe manier om je party te besturen. Spelers kunnen tijdens het verkennen direct tussen personages wisselen, zonder menu’s of onderbrekingen. Traversal wordt verder uitgebreid met een grappling gun, waarmee je snel daken kunt beklimmen en steden op een vloeiende manier kunt doorkruisen.

Ook op narratief vlak worden nieuwe stappen gezet. Spelers kunnen nu zelf bepalen welk partylid bepaalde quests uitvoert, en die keuze heeft invloed op hoe scènes verlopen en welke personages centraal staan. Hierdoor ontstaan unieke verhaalmomenten die afhankelijk zijn van jouw beslissingen.

Voor fans van minigames is er goed nieuws: Queen’s Blood keert terug met een volledig nieuwe verhaallijn rond Red XIII. De kaartgame krijgt nieuwe tegenstanders en mechanics die de flow van matches drastisch kunnen veranderen, waardoor zelfs ervaren spelers nieuwe uitdagingen krijgen.

Pre‑order bonus en de verschillende edities van Final Fantasy 7

Square Enix heeft de pre‑orders geopend via de PlayStation Store voor Final Fantasy 7: Revelation. Wie de game vooraf bestelt, ontvangt de Mecha‑Chocobo & Moogle Summon Materia als bonus.

Daarnaast verschijnen er twee speciale edities. De Premium Edition bevat naast de hoofdgame ook een Story Expansion Pass, Early Access van 24 uur en extra in‑game items die helpen tijdens de eerste uren van de game. De Premium Plus Edition gaat nog een stap verder en voegt een digitaal artbook, een mini‑soundtrack, extra summon‑materia en aanvullende uitrusting toe.

De meest ambitieuze FFVII‑remake tot nu toe

Met een gigantische overworld, diepere combat, nieuwe traversal‑mogelijkheden, uitgebreide party‑interactie en een verhaal dat zich aanpast aan jouw keuzes, lijkt Final Fantasy 7 Revelation de meest ambitieuze en rijk gevulde titel in de Remake‑trilogie te worden. Square Enix belooft de komende maanden meer details te delen, maar één ding is nu al duidelijk: op 8 april 2027 krijgt de saga van Cloud, Aerith, Tifa en de rest van de cast een finale die de serie waardig is.

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