Digimon Story Time Stranger krijgt DLC met nieuwe protagonist

Digimon Story Time Stranger verbaasde ons al op zowel console als Switch 2. Nu brengt de game een DLC uit onder de naam A Hero’s Eternal Legacy. Deze DLC brengt een compleet nieuwe protagonist en een nieuw verhaal.
Digimon Story Time Stranger heeft een uitgebreid verhaal dat alle facetten van de franchise op een lekker spelende en vertellende manier naar voren brengt. Deze nieuwe uitbreiding zal dat zeer zeker nog een keer gaan proberen te doen met een nieuwe protagonist, een nieuw gebied en nog veel meer nieuw.
Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG’s—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen.
Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.
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