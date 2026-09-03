Digimon Story Time Stranger krijgt DLC met nieuwe protagonist

Digimon Story Time Stranger verbaasde ons al op zowel console als Switch 2. Nu brengt de game een DLC uit onder de naam A Hero’s Eternal Legacy. Deze DLC brengt een compleet nieuwe protagonist en een nieuw verhaal.

Digimon Story Time Stranger heeft een uitgebreid verhaal dat alle facetten van de franchise op een lekker spelende en vertellende manier naar voren brengt. Deze nieuwe uitbreiding zal dat zeer zeker nog een keer gaan proberen te doen met een nieuwe protagonist, een nieuw gebied en nog veel meer nieuw.