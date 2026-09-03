Final Fantasy 7 – Revelation krijgt story DLC en speciale editie

Vandaag is het Final Fantasy 7 Revelation dag, want naast de officiële release date trailer is er ook meer informatie gegeven over de verschillende versies die je kan bestellen en er komt zelfs een heus story DLC.

De Sony State of Play mag dan gemixte reacties hebben opgeleverd maar dat stopte Square Enix niet op het laatst om nog een hele boel informatie te geven over Final Fantasy 7 Revelation. De release date trailer kon je eerder al op onze website bekijken maar in dit artikel gaan we wat dieper in op de verschillende edities van het spel.

Final Fantasy 7 Revelation

Voor Final Fantasy 7 Revelation verschijnen er dus verschillende versies van de game maar ook nog eens twee DLC verhalen. Vandaag is bekend gemaakt dat deze DLC verhalen gaan over Sephiroth en Vincent. Als we dan iets dieper op de DLC in gaan kijken dan kunnen we al een beetje voorspellen waar deze twee karakters ons gaan brengen in hun story.

Sephiroth

Voor Sephiroth denkt ondergetekende dat we het gedeelte van Ever Crisis opnieuw gaan beleven, maar dan in een verbeterde mooiere versie. Ever Crisis is de mobiele game van FF7 die volgende maand haar servers sluit. Naast kostuums was de main sellingpoint van deze mobiele game het storygedeelte genaamd first Soldier. In dit verhaal speel je met een jongere Sephiroth en kom je erachter hoe die is geworden zoals die uiteindelijk is.

Vincent

Voor de Vincent story DLC ga je eigenlijk al vrij snel kijken naar Dirge of Cerberus. Dit is een game over Vincent die ten tijde van de PlayStation 2 uit kwam. Destijds werd die niet super ontvangen, maar dit kwam vooral door de gameplay die niet echt geweldig is. Maar het gaf wel een verhaal aan Vincent.

Het Sephiroth gedeelte van de DLC komt uit in de winter van 2027 en de Vincent DLC komt uit in de lente van 2028.

Verschillende edities

Nou voor het tweede gedeelte heeft Square Enix ontzettend veel edities onthuld die je kunt gaan bestellen. De grootste collectie zetten wij hier onder neer:

De Collector’s Edition van Final Fantasy VII Revelation komt zoals je ziet met ontzettend veel spullen. De volledige inhoud kun je hieronder lezen:

COLLECTOR’S EDITION

• FINAL FANTASY VII REVELATION Base Game

• Magic: The Gathering—FINAL FANTASY Promotional Card

• Soundtrack

• Artbook

• Steelbook Case

• Statue (Cloud, Zack, Sephiroth)

• Summoning Materia: Mecha-Chocobo & Moogle

• Summoning Materia: Polydroid Alexander

• Story Expansion Pass

– Accessory: Reclaimant Choker & Survival Set (An accessory that slightly restores HP when enemies are defeated and a set of items that will aid you during the early stages of your journey.)

– Accessory: Risk Taker’s Choker

– Armor: Nymphwing Bracelet

– FINAL FANTASY VII REVELATION Story DLC 1: Sephiroth

– FINAL FANTASY VII REVELATION Story DLC 2: Vincent & the Turks

De Collector’s Edition zet je wel een kleine 430 euro terug met verzendkosten. Vrij fors dus, maar wel met heel veel verschillende mooie goodies.

Magic the Gathering

Deze 430 euro editie komt ook nog eens met een speciale Magic the Gathering Final Fantasy VII kaart. De art van deze kaart wordt wederom bezorgd door Nomura en is een throwback naar de cover van de Final Fantasy VII Advent Children film waarin Sephiroth en Cloud Strife weeral met elkaar vechten.

Mocht je nu alle edities willen checken kijk dan zeker even op de Square Enix site.

Tot slot

Final Fantasy VII Revelation komt er dus nu eindelijk aan en vanaf april 2027 kunnen we het laatste deel in de trilogie spelen. Ga je de game halen of laat je hem aan je voorbij gaan? Laat het ons weten!