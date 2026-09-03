Gamescom 2026 | Beyerdynamic maakt veel indruk

Beyerdynamic was aanwezig tijdens Gamescom 2026. Ze waren hier om een statement te maken en om gamers te laten zien en horen dat een gamingheadset helemaal geen honderden euro’s hoeft te kosten. Met honderd euro kom je er al en dan heb je ook echt wat.

Beyerdynamic heeft twee gamingheadsets meegenomen naar Gamescom 2026. Deze twee headsets hebben ze pasgeleden aangekondigd en eentje daarvan is nu al te koop. De MMX 100 Wireless. Deze closed-back draadloze gamingheadset kost 99 euro en geeft je studio-geïnspireerd geluid zoals je van Beyerdynamic gewend bent, maar dan voor een hele zachte prijs.

De andere headset die ze hebben meegenomen is de MMX 130 Wireless. Eigenlijk precies dezelfde headset als de MMX 100 Wireless, maar dan open-back. Terwijl we momenteel de MMX100 Wireless uitvoerig testen voor review, mochten we de MMX 130 Wireless al eventjes testen om een indruk te krijgen van een draadloze open-back gamingheadset.

De MMX 130 Wireless in handen

De Beyerdynamic MMX130 Wireless lijkt sterk op zijn neefje MMX 100 Wireless. Het grootste verschil is dat de MMX 130 ietsjes lichter is en rasters heeft in de oorschelp. Het allergrootste verschil zit hem daar ook in. Het is een open-back-headset en dus eentje die veel natuurlijker en ruimtelijker klinkt dan een closed-back-headset. Een closed-back zet de actie centraal en isoleert de luisteraar volledig van de echte wereld. Een open-back daarentegen gebruikt de omgeving als “palet” om het geluid ruimtelijker te laten klinken en de omgeving op te nemen in de luisterervaring. Het klinkt iets natuurlijker in vergelijking met een isolerende closed-back die je volledig in het midden van de actie zet.

Met de MMX130 Wireless is het bijvoorbeeld eenvoudig om zowel geluiden vanuit de game als buiten de game op te vangen. Zo blijf je onderdeel van je eigen omgeving, maar tegelijkertijd ook van de game. Om in contact te blijven met de echte wereld hoef je dan ook niet met een oorschelp naast je oor te spelen als je bijvoorbeeld een pakketje verwacht of als je partner naast je op de bank over zijn/haar dag vertelt.

We doopten deze headset tijdens onze hands-on ervaring al snel om tot “de headset voor getrouwde mannen”. Je wilt je helemaal inleven in de game, maar tegelijkertijd ook “aanwezig” blijven in de echte wereld. Daar is deze Beyerdynamic MMX130 Wireless perfect voor geschikt. Vooral voor de zachte adviesprijs van 130 euro is dit bijna een no-brainer. De headset komt in oktober 2026 op de markt.

En de MMX 100 Wireless?

Hier verschijnt zeer binnenkort een uitgebreide review van op de website. Terwijl we rondslenterden op Gamescom heeft Beyerdynamic ons deze headset al thuisgestuurd. Kom dus snel terug voor onze uitgebreide review.

Jouw nieuwe gamingheadset zonder poespas

We kunnen nu al voorzichtig concluderen dat zowel de Beyerdynamic MMX 100 Wireless als de MMX 130 Wireless uitstekende keuzes zijn voor wie op zoek is naar een draadloze gamingheadset zonder onnodige poespas. Beide modellen missen luxere functies zoals dual-connectivity, mic-monitoring, verwisselbare batterijen en een charging dock, maar daar staat een aantrekkelijke instapprijs tegenover. En belangrijker: de basis klopt. De geluidskwaliteit, het draagcomfort, de microfoon en de draadloze verbinding laten op het eerste gezicht weinig te wensen over.

Meer over Beyerdynamic? Lees hier onze review over de Amiron Zero en hier over de MMX 230 Wireless.