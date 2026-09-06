Review | Hot wheels Infinite Rush

Hot Wheels Infinite Rush is hier, maar na de game even te hebben gespeeld tijdens Gamescom 2026, mochten we thuis verder aan de slag met de volledige versie. Dat hebben we nu gedaan en we vertellen je graag over deze nieuwe open-wereld Hot Wheels-racer!

We worden goed verwend als Hot Wheels-fans. Binnen vijf jaar tijd zien we maar liefst drie nieuwe Hot Wheels-racers verschijnen. Na te hebben genoten van de lineaire, maar o zo stijlvolle Hot Wheels Unleashed-delen, duiken we nu in een nieuwe subfranchise die het over een andere boeg gooit. Hot Wheels Infinite Rush is een open-wereld Hot Wheels-racer, maar doet dan volledig op zijn Hot Wheels. Trotseren we deze open wereld, of gaan we toch liever terug naar de plastic oranje racebanen?

Hot Wheels Infinite Rush

Geen lineaire racebanen, maar een open wereld met verschillende zones die elk hun eigen thema kennen. Dat is waar je aan moet denken bij deze nieuwe Hot Wheels-game. Dit heeft direct invloed op de game en de speelervaring vergeleken met de voorgaande twee titels. In plaats van krankzinnige banen geïnspireerd door echt bestaande Hot Wheels-sets, rijden we nu door open gebieden, waarin het racen voornamelijk op straat gebeurt, maar je her en der nog wel eens over een oranje Hot Wheels-baan rijdt.

Wat Hot Wheels Unleashed en Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged in mijn ogen heel goed deden, was om de Hot Wheels echt aan te laten voelen als speelgoedauto’s. Je kon de vingerafdrukken nog zien zitten op de racebanen en je zag dat de racebanen waren opgezet in een huis. Over tafels, stoelen, de vloer en soms zelfs via de voordeur, door de tuin en via de schuifpui weer terug de keuken in. Het gaf de wereld een enorm speelse uitstraling en gevoel van schaal. Precies wat je zoekt in een speelgoedvideogame.

In Hot Wheels Infinite Rush gaat dat gevoel grotendeels verloren. De open gebieden waar je in rondscheurt zijn weliswaar heel erg speelgoedachtig, maar het is niet vergelijkbaar met zijn voorgangers. Er zitten dan ook geen objecten in die niet in de opgezette wereld passen. Je hebt dus het idee dat je op een grote speelmat speelt, maar het is niet zo dat de huizen zijn gemaakt van cornflakesdozen, emmers of ander knutselgerei. Het is heel erg gemaakt en meer gestileerd als een speelgoedachtige Fortnite-wereld dan dat de game echt bestaat uit speelgoed en willekeurige objecten om een fantasierijke wereld voor je Hot Wheels te creëren. Ik vind dat persoonlijk erg jammer, omdat je zo al heel snel het gevoel verliest dat je met Hot Wheels aan het spelen bent en de game al heel snel op een generieke, kleurrijke arcaderacer gaat lijken.

Verzamelwoede

Echte Hot Wheels-fans kunnen toch een beetje hun hart ophalen met deze game, want je kunt ontzettend veel verschillende Hot Wheels-autootjes verzamelen in deze game. In totaal zitten er meer dan 150 auto’s in. Dat is een behoorlijk aantal Hot Wheels en waarschijnlijk veel meer dan je ooit in je speelgoedkist hebt gehad. Dit keer voel je ook echt heel erg goed het verschil tussen de soorten auto’s. De Hot Wheels zijn niet alleen maar verdeeld door verschillende soorten boosts, snelheid, handling en acceleratie, maar dit keer ook in vier verschillende classes. De game spoort je dan ook aan om met alle vier de classes te racen, want voor bepaalde races kun je alleen auto’s uit een bepaalde class kiezen. De vier classes zijn: Versatile, Speeder, Drifter en Titan. Je kunt uit de naam wel een beetje afleiden waar ze wel of niet in uitblinken. De Versatile-auto’s zijn bijvoorbeeld nergens echt heel goed in, maar ook nergens heel slecht in. De perfecte class om de open wereld mee te verkennen.

Met een druk op de knop kun je tussen een auto uit een class wisselen. Via het startmenu kun je per class een auto als favoriet aanwijzen die wordt gekozen als je met de wisselknop van class verandert. Enorm fijn dat dit zo naadloos gebeurt, want je gaat het ook nodig hebben in de open wereld. De wereld zit namelijk vol met verschillende soorten races en uitdagingen, een beetje vergelijkbaar met andere open wereld-racers zoals Forza Horizon. Zo heb je standaard races, maar ook time attacks, drift challenges en rival-races, waarbij je een andere Hot Wheel die rondrijdt kunt uitdagen voor een race (je wint daarna de Hot Wheel die je hebt uitgedaagd), maar ook Photo Mode-uitdagingen waarin je een bepaalde landmark in combinatie met een bepaalde autoclass moet fotograferen. Aan de hoeveelheid content en auto’s in ieder geval geen gemis dus.

Is meer dan ook beter?

Het aantal Hot Wheels in deze game is insane en het is ook echt enorm verslavend om deze allemaal te verzamelen. Je kunt elke Hot Wheel vervolgens ook nog eens aanpassen en verbeteren om ze echt helemaal eigen te maken. Dit geldt ook voor de races, waarbij je zelf, net als in voorgaande delen, de vrijheid hebt om eigen racebanen te maken. Het speelt allemaal in op de vrijheid die je misschien ook wel verwacht in een open wereld racegame met Hot Wheels in de naam. Toch blijft het allemaal wel heel erg oppervlakkig. Er is niet echt een rode draad die je door de open werelden heen navigeert en de variatie in content bereikt al snel zijn snelheidslimiet. De wereld voelt daarom al snel erg statisch, waardoor het me niet verder uitdaagt om te ontdekken of om terug te gaan naar plekken waar ik al ben geweest. De open wereld heeft niet die aantrekkingskracht die een Forza Horizon bijvoorbeeld wel heeft. Ik zal Hot Wheels Infinite Rush daarom ook niet snel opstarten om tijd te doden en simpelweg een beetje rond te scheuren in mijn favoriete auto’s.

Ook de races an sich zijn een stuk minder interessant dan in de voorgaande twee Hot Wheels-games. Er zitten echt wel een paar hele toffe races in die de open wereld combineren met krankzinnige Hot Wheels-tracks, maar het gros van de races zijn vrij saaie straatraces en dan moet ik weer zeggen dat er andere open wereld-racegames zijn die dat gewoon veel beter doen. Zou ik dan liever een Unleashed 3 hebben gezien? Nee, dat eigenlijk ook niet. Want deel 2 verloor ook best snel zijn charme, omdat het te veel leek op zijn voorganger en nauwelijks nieuwe dingen toevoegde. Hot Wheels Infinite Rush is in mijn ogen wel het juiste idee om de franchise vooruit te brengen, al schiet het soms in spanning, schaal en aandacht iets te kort in wat het wil zijn.

Verdict

Daarmee wil ik niet zeggen dat ik geen plezier heb gehad met Hot Wheels Infinite Rush. Ik had er misschien gewoon iets meer van verwacht. Het is nog steeds een enorm fijn spelende arcaderacer die binnen het IP gewoon enorm veel dingen goed doet met meer dan 150 verschillende Hot Wheels en enkele iconische Hot Wheels-tracks. Maar als je in de sporen van Forza Horizon wilt treden, moet je meer laten zien dan dat Hot Wheels Infinite Rush nu doet. Hot Wheels Unleashed wist precies wat het wilde zijn en was daar enorm goed in. Infinite Rush zet zichzelf wel goed in de startblokken, maar mist na de initiële boost het momentum om vast te houden. Het is nog steeds wel leuk, maar alleen niet meer zo vet hard.