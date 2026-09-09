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Metroid Ravenous aangekondigd voor 28 januari 2027

Nieuws 11 Jordy Gerritse 9 september 2026

Metroid Ravenous

Metroid Ravenous is een gloednieuwe 2D-Metroid en een vervolg op Metroid Dread. Deze gloednieuwe 2D-Metroid komt op 28 januari 2027 naar de Nintendo Switch 2. De game krijgt enkele amiibo-figuren en een speciale editie met een uniek amiibo.

Metroid Ravenous is een tijdje geleden al een beetje uitgelekt, maar vandaag werd de game volledig onthuld tijdens de Nintendo Direct. Het vervolg op Metroid Dread zet Samus opnieuw in de hoofdrol, maar ze komt in deze game in aanraking met iets waardoor ze niet helemaal zichzelf is. We zien een paarse gloed in haar ogen en een suit met demonachtige kenmerken en krachten. Hoe dit de gameplay gaat beïnvloeden, moet nog gaan blijken, maar we hebben er in ieder geval ontzettend veel zin in.


Meer Metroid op de Nintendo Switch 2? Check hier onze review van Metroid Prime 4.

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Jordy Gerritse

Zelda fanboy. Retro Collector. Voornamelijk te vinden op het PlayStation Network. Gamer sinds ik nog uit de fles dronk. Beide doe ik nog steeds, niets veranderd dus.

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