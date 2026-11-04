Hardcore Worlds nu speelbaar in Old School RuneScape

Hardcore Worlds zijn nu uit voor Old School RuneScape. Gloednieuwe werelden die vanaf 0 beginnen, waarbij iedereen maar één leven heeft en er bijna geen “veilige” deaths meer zijn. De ultieme uitdaging voor RuneScape-spelers begint nu.

De Hardcore Worlds in Old School RuneScape zijn precies gelijk aan de overige werelden in de game. Alle faciliteiten zijn er, de Grand Exchange, player trading, dezelfde XP-rates en ga zo maar door. Het enige verschil? Je hebt maar een leven. En in tegenstelling tot de normale werelden zijn er nauwelijks “safe deaths”, zoals de Fight Caves voor een Fire Cape. Ook dit soort uitdagingen zijn nu nog gevaarlijker. Hierdoor verschillen Hardcore Worlds ook iets in werking vergeleken met Hardcore Iron Man.

Mod Kieren, de Creative Director voor OSRS heeft er het volgende over te zeggen: “The Reaper has been waiting a long time for this, and in a game mode where death is forever, every decision counts! Hardcore Worlds gives our most fearless players a way to take on the full game with everything on the line. Whether you’re a veteran looking for a fresh challenge or someone who just likes living on the edge, we’ll see you out there. Try not to die.”

Spelers die doodgaan, krijgen de kans om te herstarten of om hun account te verplaatsen naar de “normale” wereld om verder te spelen. Verschillende spelers hebben zich in de dagen leidend tot de release van Hardcore Worlds voorbereid met effectieve en veilige routes om een grote voorsprong te krijgen. Je ziet hier verschillende tactieken opduiken en spelers die een hele veilige route uitstippelen, maar ook spelers die direct met de meest risicovolle quests beginnen om er mee klaar te zijn.

Benieuwd naar de hele Old School RuneScape-roadmap? Check ‘m hier.