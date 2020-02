Cloud9 op koers naar record in de LCS

Cloud9 is op koers naar een record in de LCS. Het team blijft immers winnen en staat inmiddels op een 10-0 score tijdens deze spring split. Afgelopen weekend werd er gewonnen van CLG en Immortals. Immortals verloor ook nog eens van Dignitas en maakte een duik naar beneden op de ranglijst. Komend weekend speelt Cloud9 tegen de nummer twee FlyQuest en nummer vier Dignitas. Kan één van deze teams de winningstreak van Cloud9 verbreken?

Naast de dominantie van Cloud9 in de LCS, is FlyQuest ook bezig aan een goed seizoen. FlyQuest pakte de tweede plaats in eigen hand afgelopen weekend. Er werd gewonnen van CLG en Golden Guardians. De derde plek is in handen gekomen van TSM. Ook TSM wist beide games te winnen. Evil Geniuses en 100 Thieves werden verslagen. Team Liquid heeft nog steeds zijn vorm niet terug van de afgelopen twee jaar. Team Liquid verloor van Evil Geniuses maar wist wel te winnen van Dignitas. De volledige stand kunnen jullie hier vinden.

100 Thieves TSM Cloud9 CLG Dignitas Immortals FlyQuest Golden Guardians Evil Geniuses Team Liquid Immortals Cloud9 Golden Guardians 100 Thieves CLG FlyQuest TSM Evil Geniuses Team Liquid Dignitas

Komend weekend hebben we weer een aantal leuke games in de LCS. Zoals gezegd speelt Cloud9 tegen de nummer twee FlyQuest en nummer vier Dignitas. FlyQuest neemt naast Cloud9, het ook nog op tegen Dignitas. TSM treft Team Liquid en CLG komend weekend. Weet Team Liquid inmiddels zijn oude vorm terug te vinden? En zo ja kan het teams als TSM en 100 Thieves verslaan? Immortals speelt tegen Golden Guardians en CLG. Kan Immortals weer terug in de top drie komen? Of gaat Dignitas een gooi doen naar de top drie?

LCS speelschema week 6