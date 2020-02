Cloud9 niet te stoppen in de LCS

Cloud9 is niet te stoppen in de LCS. Het team wist wederom weer twee keer te winnen afgelopen weekend. Hun eerste game was de kraker tegen TSM. Cloud9 begon de game overtuigend en liet TSM geen enkele moment in de game. Cloud9 versloeg een dag later Evil Geniuses. Het lijkt er op dat het team afstevent op een mogelijk 18-0 spring split. Daarmee evenaren zij de score van Fnatic die dat een aantal jaren geleden ook al deed maar dan hier in Europa. De vraag blijft, wie kan Cloud9 nog verslaan?

Broxah is dan eindelijk zijn avontuur in de LCS begonnen. Drie weken lang moest Team Liquid wachten op zijn nieuwe jungler. In zijn debuut game tegen Immortals kon hij echter geen indruk maken op de fans in Noord Amerika. Op de tweede dag overtuigde hij in de game tegen CLG. Hoewel CLG een team is dat onderaan staat, speelde Broxah een degelijke game om de winst te behalen voor zijn team. Immortals liet een game liggen tegen Ecil Geniuses. FlyQuest maakte dankbaar gebruik van de verliespartijen van TSM en Immortals. Beide games werden gewonnen en delen nu de tweede plek met Immortals. Voor de volledige stand van zaken kunnen jullie hier kijken.

Team Liquid Immortals Cloud9 TSM Golden Guardians CLG 100 Thieves Dignitas Dignitas Golden Guardians CLG Team Liquid TSM FlyQuest Immortals Evil Geniuses FlyQuest 100 Thieves Evil Geniuses Cloud9

Komende weekend in de LCS hebben we de game tussen de nummer één en twee. Cloud9 neemt het op tegen Immortals. Kan Immortals de winstreak van Cloud9 verbreken? Naast Immortals, speelt Cloud9 ook nog tegen de laatste team CLG. Immortals speelt hun andere game tegen Dignitas. De volledige schema vinden jullie hieronder.

LCS speelschema week 5