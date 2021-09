Battlefield 2042 uitgesteld naar november

EA heeft ervoor gekozen om de vroege toegang voor Battlefield 2042 uit te stellen naar 12 november. De game zou eigenlijk op 15 oktober in vroege toegang speelbaar zijn. Data voor de open beta volgen ook binnenkort!

Battlefield 2042 zal dus nu speelbaar zijn op 12 november 2021, althans voor spelers met een Gold en Ultimate editie. Normale spelers kunnen op 19 november van start gaan met de grootse shooter. De open beta schuift daarmee ook op. Een officiële datum daarvoor wordt binnenkort bekend gemaakt door DICE en EA. Deze korte vertraging wordt goed ontvangen door fans, die liever een game hebben die werkt en ook lekker speelt, dan een nieuwe Madden in shooter vorm.

Niet getreurd

Gelukkig staan er in oktober genoeg games op de planning. Wij op de redactie zijn nog lekker bezig met de laatste loodjes van Tales of Arise. Voetbalspelers kunnen op 1 oktober al genieten van een nieuwe Fifa. Op diezelfde dag verschijnt ook de remaster van Alan Wake. Maar, ook verschijnen er games als Far Cry 6, Metroid Dread, Back 4 Blood, Guardians of the Galaxy en Demon Slayer.

Laten we hopen dat Battlefield 2042 de shooter is waar we al jaren op wachten, met grandioze gevechten in een next-gen engine, vloeiende gunplay en lekkere teamplay met je beste maten! Wie weet krijgen we het oude ‘avondje Modern Warfare 2 met de boys’ gevoel weer terug. Wat denk jij? Laat het ons weten in de reacties hier beneden of op Facebook!