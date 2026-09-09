Monster Hunter Wilds komt op 4 december 2026 naar Nintendo Switch 2

Capcom en Nintendo hebben aangekondigd dat Monster Hunter Wilds op 4 december 2026 naar de Nintendo Switch 2 komt. De uitbreiding, Ascension, komt in 2027 ook naar de Nintendo Switch 2.

In tegenstelling tot de getrapte releases van Monster Hunter Wilds op pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S (maar ook Monster Hunter Rise op PlayStation en Xbox), komt Monster Hunter Wilds in zijn volledigheid met alle voorgaande updates uit op Nintendo Switch in december. Tijdens de Nintendo Direct van 9 september 2026 zien we nieuwe gameplaybeelden.

Exclusief voor de Nintendo Switch 2-versie is een lokale multiplayermode. Hierdoor kunnen Nintendo Switch 2-spelers samen op jacht zonder verbinding te moeten maken met multiplayer-servers.

Onze review van Monster Hunter Wilds teruglezen? Check hem hier!