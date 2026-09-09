Kingdom Come: Deliverance 2 komt in 2027 naar Nintendo Switch 2

Wie dacht dat de Nintendo Switch 2 niet sterk genoeg zou zijn voor moderne AAA-titels, werd zojuist nogmaals weggeblazen door de aankondiging dat Kingdom Come: Deliverance 2 naar de Switch 2 zal komen in 2027.

Kingdom Come: Deliverance 2 was een van mijn favoriete games van 2025. Het is een grote open wereld waarin vrijheid voorop staat. Een perfecte game voor thuis of on-the-go dus! Ik had niet verwacht dat de game er zó goed uit zou zien op de Switch 2, maar here we are!

De game zal ergens in 2027 naar de Switch 2 komen. Is dit jouw eerste avontuur in KCD2? Dan hebben wij nog een paar toffe guides voor je klaarstaan: