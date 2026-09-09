Kingdom Come: Deliverance 2 komt in 2027 naar Nintendo Switch 2

Nieuws 11 Malvin Schuivens 9 september 2026
Wie dacht dat de Nintendo Switch 2 niet sterk genoeg zou zijn voor moderne AAA-titels, werd zojuist nogmaals weggeblazen door de aankondiging dat Kingdom Come: Deliverance 2 naar de Switch 2 zal komen in 2027.
Kingdom Come: Deliverance 2 was een van mijn favoriete games van 2025. Het is een grote open wereld waarin vrijheid voorop staat. Een perfecte game voor thuis of on-the-go dus! Ik had niet verwacht dat de game er zó goed uit zou zien op de Switch 2, maar here we are!
De game zal ergens in 2027 naar de Switch 2 komen. Is dit jouw eerste avontuur in KCD2? Dan hebben wij nog een paar toffe guides voor je klaarstaan:
Forge your own adventure in Medieval Bohemia.
Experience the next chapter of Henry’s story in Kingdom Come: Deliverance II, coming to #NintendoSwitch2.@NintendoAmerica #KCD2 #WarhorseStudios pic.twitter.com/oWNTYLVozP
— Warhorse Studios (@WarhorseStudios) September 9, 2026
Tagged as:
Kingdom Come: Deliverance 2 Nintendo switch 2 Warhorse Studios
About the author
Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG’s—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen. Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.
Jordy Gerritse 9 september 2026
Jordy Gerritse 9 september 2026
Malvin Schuivens 9 september 2026
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