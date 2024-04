Rincon 2024: De con voor Dungeons and Dragons fans

Begin april was de tweede editie van Rincon(Roll Initiative Con) 2024. Dit event is gericht op spelers, fans, liefhebbers en Gamemasters van RPG tabletop gaming. Vooral Dungeons and Dragons is vrij prominent aanwezig. Maar dat is geheel logisch gezien de toenemende populariteit van D&D ten opzichte van de andere RPG systems. Het event was voor beide dagen uitverkocht. Met een binnen en een buiten terrein werd het publiek lekker verdeeld en voelde het niet uitverkocht caan. En dan zonnig lente weertje erbij was het bonus voor de standhouders die buiten een standje hadden.

Roll Initiative Con werd dit jaar voor de tweede keer georganiseerd. Dit was op enkele vlakken duidelijk terug te zien en te merken. Maar voor we naar de verbeterpunten gaan moeten we ook wel lof prijzen voor hoe het event er na twee jaar er bij staat. Bij binnenkomst werden we vriendelijk begroet door de kaartcontrole. Daarna liepen we de hal in waar de verkopers stonden met hun verkoopwaar. Direct wordt je ondergedompeld in de wereld van voornamelijk D&D. De meeste standjes hadden artwork, dobbelstenen en miniaturen te koop. Daarnaast waren er ook standjes met terrainbuilding en verkoop van terrein materiaal. Maar ook was er ruimte voor de toekomstige digitale speeltafels waar je je avonturen beleefd op een platliggende tv scherm. Kortom de hal ademde D&D op Rincon.

Een net beginnende con loopt nu eenmaal tegen verbeterpuntjes aan voor de volgende editie. Zo liepen wij nog voor dat we op Rincon aan tegen het probleem van parkeren op de aangegeven terrein 10 minuten rijden verderop. Hier zou er met een pendelbus heen en weer worden gereden voor bezoekers. Echter is er onderschat hoeveel bezoekers met de goede intentie dit wouden doen. Met een busje waar slechts 9 man in kon, stonden wij al snel rekenend op een uur wachttijd. Dit hebben we maar geskipped en zijn ergens anders gaan parkeren. Op de con zelf was er nog een extra verdieping waar workshops en dergelijk werden gehouden. Echter konden we zelf weinig informatie op de con zelf vinden erover. Meer flyers of grotere posters daarover is geen overbodige luxe. Qua versnaperingen was het goed geregeld met lekker eten van 2 foodtrucks. Ik zou zelf er nog 1 of 2 bij doen, want tijdens de lunch waren de rijen wel heel lang.

Rincon heeft zeker de potentie om een leuk en grotere event te worden. Aan enthousiasme onder de vrijwilligers van de organisatie geen gebrek. Betere pendeldienst en meer informatievoorziening op de locatie zelf zijn geen overbodige luxe om daar te investeren. Qua eten en dergelijk zou het fijn zijn met wat uitbreiding maar niet perse nodig. Wat betreft de rest van het event: Voor de RPG tabletop gamer een absolute must om deze Roll Initiative Con een keer te bezoeken. Terrainbuilders kunnen er terecht voor inspiratie. Spelers en Gamemasters kunnen makkelijk hun collecties dobbelstenen en miniaturen vergroten. Wij zouden in iedergeval volgend jaar zeker weer willen langs komen.