Fallout 4 Next Gen komt er aan!

De Fallout 4 Next Gen update komt er aan. Na een lange stilte wordt de lange stilte eindelijk verbroken na het succes van de Fallout serie die te zien is via Amazon’s Prime. De Fallout 4 Next Gen update voor PlayStation 5, Xbox Series X|S en PC verschijnen op 25 april.

Zogenaamd, de Next Gen update maakt native versies van de last-gen RPG aan voor de Xbox Series consoles en PlayStation 5. Om deze te kunnen downloaden heb je uiteraard wel de game nodig voor Xbox One of PlayStation 4. Met de Next Gen versie van de game is er een keuze uit Performance Mode en Quality Mode met beide versies tot 60 FPS. Voorheen draaide Fallout 4 op maximaal 30 FPS, maar was dit vaak minder. Op Xbox Series X konden spelers al met 60FPS spelen dankzij de FPS Boost.

De resolutie krijgt met de Next Gen update een facelift, maar ook de stabiliteit, performance en algemene fixes en verbeteringen zorgen voor een betere ervaring dan ooit tevoren. De update is niet enkel beschikbaar voor de console versies. Op PC verschijnt de update net zo goed voor betere performance op PC met toevoeging van Widescreen en Ultra Widescreen ondersteuning. Ook de PC versie kent verschillende verbeteringen en aanpassingen aan de Creation Kit. Vanaf 25 april is de game ook verkrijgbaar via de Epic Games Store en is de game officieel Steam Deck Verified.

Extra content

De update komt ook gepaard met extra content. Zo verschijnt er The Enclave voor het eerst officieel in Fallout 4 met een nieuwe quest en eerdere Creation Club voorwerpen, waaronder:

Enclave Weapon Skins

Enclave Armor Skins

Tesla Cannon

Hellfire Power Armor

X-02 Power Armor

Heavy Incinerator

Makeshift Weapon Pack

Halloween Workshop met 38 decoraties voor je settlement

Ben jij begonnen met de Fallout serie en heb je na het kijken ook weer zin om Fallout te spelen? Dan komt dit nieuws misschien wel gelegen!