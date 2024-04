Pling! PlayStation trophies komen naar PC. Dat meldt Sony in een nieuw Blog Post waarin ze de systeem vereisten voor PC versie van Ghost of Tsushima uitlichten. Een gloednieuwe PlayStation Overlay maakt het mogelijk om trofeeën te verdienen voor je favoriete PlayStation games op PC.

Ghost of Tsushima is de eerste game die gebruik maakt van de PlayStation Overlay. Met deze nieuwe feature log je in met je PlayStation account, zie je je vrienden en hun status en kan je trofeeën vrijspelen voor je PlayStation games op de PC. Ghost of Tsushima maakt dit vanaf de release van de game op PC mogelijk vanaf 16 mei. Toekomstige PC releases van Sony verschijnen ook met deze PlayStation Overlay om trofeeën mee vrij te spelen. Het is nog niet helemaal duidelijk of eerder verschenen PlayStation games ook een update krijgen die PlayStation Overlay mogelijk maken.

Uiteraard blijft Sony ook de ingebakken Steam en Epic Achievements ondersteunen. Sony vermeld hier ook bij dat trofee set voor PC wordt gedeeld met de PS5 versie van de game. Dit betekent dat je trofeeën die je al hebt gehaald op de PS5 versie van de game, al ontgrendeld zijn en niet opnieuw behaald kunnen of hoeven worden.

Kijk jij er naar uit om PlayStation trophies te verdienen op PC?