Pre-registratie open voor Zenless Zone Zero

Genshin Impact’s ontwikkelaar Hoyoverse geeft vanaf vandaag de mogelijkheid om je te registreren voor hun nieuwste online action-RPG game Zenless Zone Zero.

Via de officiële website van Zenless Zone Zero kun je je alvast inschrijven om op de hoogte te blijven wanneer de game daadwerkelijk dropt. Ben je van plan om te spelen op iOS of Android, dan kun je je via de Apple App Store/Google Play Store registreren voor de game. Mobile gamers krijgen dan het voordeel dat de game automatisch wordt gedownload op launch day.

🎁 Celebration Event for the Opening of Pre-Registration Across All Platforms

Follow @ZZZ_EN & repost this post below for a chance to win a PlayStation Wireless Controller! ▼ Event Prizes

PlayStation DualSense Wireless Controller ×5

Phone Holder – Bangboo Edition ×60 ▼ Event… https://t.co/0qiRGHjom4 — Zenless Zone Zero (@ZZZ_EN) April 23, 2024

Hoyoverse gaat ook vroege vogels belonen op basis van het aantal pre-registraties voordat de game lanceert. De beloningen zullen via in-game mail worden toegekend aan iedere spelers na een bepaalde datum. Hier beneden zie je een lijst wat er uitgegeven gaat worden, mits de threshold wordt bereikt:

15 million registrations – 30,000 Dennies (in-game currency)

– 30,000 Dennies (in-game currency) 20 million registrations – 3 Master Tapes (used to exchange for rare agent characters)

– 3 Master Tapes (used to exchange for rare agent characters) 25 million registrations – 5 Boopons (used to exchange for rare Bangboos)

– 5 Boopons (used to exchange for rare Bangboos) 30 million registrations – 5 Master Tapes

– 5 Master Tapes 35 million registrations – Rare Agent “Corin”

– Rare Agent “Corin” 40 million registrations – 12 Master Tapes

Over de game

Zenless Zone Zero is de nieuwste titel van Hoyoverse en zal een online action-RPG zijn. De game vindt plaats in New Eridu, een dichtbevolkte stad die eigenlijk een haven is voor de mensheid na een apocalyptische gebeurtenis genaamd “The Hollows”.

Spelers zullen “proxies” creëeren die zij gebruiken om monsters, genaamd “Ethereals”, te verslaan die verspreid zijn door heel de stad. Sla je weg om het mysterie achter “The Hollows” te ontdekken.

Zenless Zone Zero zal in 2024 beschikbaar zijn, volgens een recente lek in de iOS App Store zal dit op 3 juli 2024 zijn.