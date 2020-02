Cloud9 na drie weken ongeslagen in de LCS

Cloud9 blijft winnen in de LCS. Zes games en drie weken verder en niemand is nog in staat geweest om dit team te verslaan. Team Liquid, Dignitas, FlyQuest en Immortals wisten allen niet te winnen. Enige echte concurrent die overblijft is TSM. Na een dramatische start wist TSM zijn laatste vier games wel te winnen en staat nu op de tweede plek achter Cloud9. Komend weekend staan deze oude rivalen tegenover elkaar in de match of the week. Cloud9 tegen TSM is net zo beladen als Fnatic tegen G2 Esports hier in Europa. Kan TSM de ongeslagen reeks van Cloud9 verbreken?

In de LCS zien we nieuwe teams die mee strijden in de top van de competitie. Dignitas en FlyQuest verraste iedereen door winst na winst op te pakken. Echter was afgelopen week niet hun week. Dignitas had een zwaar programma tegen TSM en Cloud9. FlyQuest trof Cloud9 en Evil Geniuses. Beide teams wisten geen enkele game te winnen. Team Liquid raakt steeds verder achterop. De eens zo dominerende team heeft na zes games, pas twee keer weten te winnen. Ook afgelopen weekend wisten ze geen enkele winst te behalen. De huidige stand kunnen jullie hier bekijken.

Evil Geniuses CLG 100 Thieves Team Liquid TSM Dignitas Cloud9 FlyQuest Immortals 100 Thieves Golden Guardians TSM Dignitas Cloud9 FlyQuest Evil Geniuses Team Liquid Golden Guardians CLG Immortals

Komend weekend in de LCS staat het dus in teken van de oude rivalen strijd tussen Cloud9 en TSM. Maar ook de game TSM tegen FlyQuest wordt een game om in de gaten te houden. Immortals die de tweede plek deelt met TSM neemt het op tegen Team Liquid en Evil Geniuses. Team Liquid hebben we nog niet gezien met Broxah vanwege visum problemen. Hij heeft nu zijn visum en kan hij de tij keren voor het team? Als er niet snel wat gebeurd ziet de spring split voor Team Liquid er somber uit.

LCS speelschema week 4