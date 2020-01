TSM start het nieuwe seizoen in de LCS dramatisch

TSM is het nieuwe seizoen van de LCS dramatisch begonnen. In de openingsweek werd er direct verloren van Immortals en van Team Liquid. Samen met CLG en Golden Guardians staan zij puntloos onderaan en mogen zij komende weekend gelijk al in de achtervolging. Cloud9 , Dignitas en FlyQuest konnen zich geen betere start wensen. Zij wisten beide games afgelopen weekend te winnen.

Cloud9 opende het nieuwe seizoen tegen Team Liquid. Team Liquid moest het echter doen zonder hun nieuwe aanwinst Broxah. Zijn visa was niet op tijd geregeld waardoor hij niet in actie kon komen. Desondanks was de game redelijk in balans. Het was echter Cloud9 die de net wat betere calls maakte en daarmee de winst wisten binnen te halen. Team Liquid herpakte zich wel door TSM de volgende dag te verslaan. Dignitas versloeg zowel CLG als Evil Geniuses. FlyQuest won ook van CLG en van Immortals. Evil Geniuses het nieuwe team van Jiizuke wist wel op de tweede dag nog een winst te boeken op 100 Thieves.

Cloud9 Team Liquid CLG Dignitas 100 Thieves Golden Guardians Immortals FlyQuest Dignitas Evil Geniuses TSM Immortals Golden Guardians Cloud9 FlyQuest CLG Evil Geniuses 100 Thieves Team Liquid TSM

TSM kan zich komende week hopelijk herpakken tegen Evil Geniuses en CLG. Team Liquid daarentegen mag aantreden tegen de twee teams die nog ongeslagen zijn in de LCS. FlyQuest en Dignitas wachten komende weekend op ze. Cloud9 verdedigt zijn koppositie tegen de teams 100 Thieves en Immortals. Game of the week is mogelijk FlyQuest tegen Dignitas. Beide teams zijn ongeslagen en één van hun zal dat in ieder geval niet meer zijn na dit weekend. De stand in de LCS kunnen jullie hier bekijken.

