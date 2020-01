Overwatch Lunar New Year 2020 Event – Trailer

Het nieuwjaarsevent in Overwatch is weer van start gegaan. Het event bevat meerdere skins, cosmetics en een limited time gamemode. Om spelers een blik op de content te geven heeft Blizzard een trailer op YouTube geplaatst.

Het Westerse nieuwe jaar is nu 2 weken in gang en dat betekent dat we steeds dichter bij het Chinese nieuwjaar komen. Het Chinese nieuwjaar is voor veel games een moment om een evenement op te zetten in hun game. Ook Overwatch kent dit evenement en het evenement heet Lunar New Year. Tijdens dit evenement kun je limited time skins, emotes, highlight intros en nog veel meer unlocken. Het evenement heeft dit jaar ook een limited time gamemode genaamd Capture-the-flag Blitz. Het event is gisteren begonnen en duurt tot en met 5 februari. Dit betekent dat er nog genoeg tijd is om alle cosmetics te unlocken. Daarnaast zijn er ook 3 weekly challenges. Om spelers al deze informatie in een kort overzicht over te brengen heeft Blizzard een trailer op YouTube geplaatst.

Capture-the-flag Blitz

De limited time gamemode van het Lunar New Year Event in Overwatch is Capture-the-flag Blitz. De gamemode heeft natuurlijk veel weg van de eerder uitgebracht CTF-mode, maar er zijn ook een aantal veranderingen. De vlaggen staan bijvoorbeeld veel dichter bij elkaar in de Blitz variant, waardoor teams meer het gevecht aan moeten gaan. Om deze reden zijn ook de respawn timers een stuk lager. Deze veranderingen zorgen ervoor dat de gamemode één grote chaos is. Dit zal niet iedereen kunnen waarderen, maar voor sommige spelers kan dit precies zijn wat Overwatch even nodig heeft. Je moet de vlag van de tegenstander in totaal 6 keer te pakken krijgen om een potje te kunnen winnen. Voor meer informatie over het event kun je terecht op de website van Overwatch.

Het Lunar New Year Event in Overwatch duurt van 16 januari tot en met 5 februari.