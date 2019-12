Pokemon: Twilight Wings gaat over Galar Region

Ergens in januari 2020 zal er een nieuwe Pokemon anime verschijnen. Deze anime zal van vrij korte duur zijn en exploreert de geheimen uit Pokemon Sword/Shield’s Galar gebied.

Pokemon: Twilight Wings gaat meer in op de mensen die leven in de Galar Region en de geheimen die er schuilen. De serie zal uit 7 afleveringen bestaan en de eerste zal op het Pokemon YouTube kanaal verschijnen op 15 januari 2020. De rest van de afleveringen komen waarschijnlijk wekelijks terug op het platform dat The Pokemon Company zal gaan kiezen.

“Pokemon: Twilight Wings will show in detail the dreams of Galar’s residents, the realities they face, the challenges they must overcome, and the conflicts they must resolve.”

Er is verder nog vrij weinig over de show bekend. Wel is bekend dat Pokemon: Twilight Wings meer leunt op de wereld uit de Switch games dan de main-line anime die ook bezig is met het uitpompen van nieuwe wekelijkse afleveringen. De vorige keer dat Pokemon een spin-off serie kreeg, die gebaseerd was op dat Red en Blue games, werden deze zeer goed ontvangen. Dit omdat ze afwijken van de gebruikelijke tekenstijl en manier van storytelling.

Wij zijn in ieder geval benieuwd naar deze nieuwe short-anime genaamd Pokemon: Twilight Wings. Laat ons weten wat jij vind in de reacties hier beneden!