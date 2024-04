intheSpotlight: De Sand Land Demo

Voor wie niet kan wachten tot eind april, heeft Bandai Namco een demo online geplaatst die gratis te downloaden is via de digitale winkelketen van jouw platform naar keuze. De demo is speelbaar op PlayStation 5, Xbox Series en PC en bied ongeveer een klein uurtje aan open-world gameplay.

De demo van Sand Land dropt de speler ergens midden in de woestijn waarbij je de Demon Prince Beelzebub speelt. Dit is de hoofdpersonage van het verhaal en ook het personage dat je speelt in het spel. In de demo kun je vooral een gevoel krijgen van de stijl en combat. Je kunt minimaal op ontdekking uitgaan en de strijd aan gaan met verschillende vijanden in de woestijn. Je kunt vechten met de vuist, maar ook met drie soorten pantservoertuigen die een heel stuk sterker zijn dan jijzelf, maar soms een beetje lomp zijn en minder goed aanvallen kunnen ontwijken. De schade aan een voertuig blijft ook bestaan tot je deze handmatig bij een kamp repareert, dus als je van plan bent om langer er op uit te gaan lijkt er een minimaal tactisch element aanwezig te zijn in het inzetten van pantservoertuigen voor combat.

Kort maar… matig?

Vaak geeft een demo je een goed beeld bij wat je mag verwachten van de game zodra deze verschijnt. Het geeft je vaak net dat ene zetje om die pre-order te plaatsen, of juist niet. Soms laten ontwikkelaars je aan de slag gaan met de eerste paar uur van de game, of het eerste level en mag je je voortgang meenemen naar de hele game. Dit is het geval bij Stellar Blade die later deze maand verschijnt en dit was ook het geval bij Unicorn Overlord, waarin je maar liefst de eerste 5 uur van de game mocht spelen. In beide titels mag je je voortgang meenemen naar de volledige game. Om slechts enkele recente voorbeelden te geven.

Sand Land doet dit iets anders, want de hele demo lijkt zich af te spelen in een afgezonderd doelloos gebied. Het lijkt er op dat de omgeving waarin je speelt wél in de uiteindelijke game zit, maar verder lijkt alles om je heen echt op een tech-demo en niet per se op een gameplay demo die je een indruk moet geven van de game. Ik vond de demo dan ook bijzonder slecht, want er is geen doel en al dat zand om je heen zonder echt interessante ontdekkingspunten spoort je niet aan om zelf op ontdekking te gaan.

De demo laat je beginnen in een kampje in de woestijn. Je krijgt een pop-up met de besturing en dat was het. Speel maar. Het gebied waarin je vrij kunt spelen is redelijk, maar beperkt. Er zijn delen van dungeons die je kunt verkennen, maar er is niks te vinden in deze dungeons. Je kunt deze nooit helemaal verkennen omdat je bijvoorbeeld niet de juiste gereedschap hebt om een nieuw deel te bereiken. Ook is er geen portie van het verhaal te spelen in de demo. Er is geen missie en geen doel. Na enkele minuten spelen hebben we een toren bereikt die je kunt repareren. Echter, hebben we niet de juiste materialen om deze te repareren en zelfs na 1,5 uur spelen en het verkennen van een halve dungeon hadden we niet één onderdeeltje kunnen vinden die we nodig hebben gehad.

Jammer

Ik heb het idee dat de Sand Land demo je een heel vertekend beeld geeft van wat de game eigenlijk is en wat je er allemaal in kunt doen. Naast de teleurstellende demo zijn er enkele media aan de slag gegaan met een preview versie van de game. De geluiden van deze preview waren eigenlijk wel positief. Wil je je dus zo goed mogelijk voorbereiden op Sand Land? Kijk dan de anime, maar laat de demo vooral even links liggen, want deze geeft je helemaal geen goed beeld van wat de game is.