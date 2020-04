Apex Legends developer: Crossplay is belangrijk, maar…

Apex Legends, mijn favoriete en één van de grootste en betere battle royale games op de markt vandaag, mist een aardig grote feature: Crossplay. Waarom zouden PS4 en Xbox One spelers niet met elkaar mogen spelen? En, waarom heeft Warzone zelfs PC hierin gemengd? Een developer van de game geeft antwoord.

Crossplay is iets waar steeds meer mensen naar uit kijken. De next-gen consoles gaan hier waarschijnlijk ook vaker gebruik van maken. Maar, voor nu wordt het als een grote feature gezien, wanneer jouw game crossplay heeft. Of dit nu tussen consoles is, of met PC inbegrepen, kunnen spelen met al jouw vrienden is wat uiteindelijk telt. Tuurlijk, tussen PC en console is er nog altijd de ‘aim’discussie. Daarentegen is er vrij weinig reden, althans voor jou als gamer, om niet met je Xbox vrienden te kunnen spelen als jij een PS4 hebt.

In een interview met Game Informer Magazine, laten developers van de game weten, dat crossplay iets is, wat tegenwoordig al een verwachting is, in plaats van een verassing of extraatje. Maar ook tussen developers zelf, heerst er de discussie dat zij graag met elkaar willen kunnen spelen. Crossplay is dus belangrijk, maar het is ook een ding om het in je game te implementeren.

“On a personal level, yes, we’d love to do that and party up on the weekends,” zegt developer Welch. “I think it’s an important thing to get to.”

Crossplay is daarentegen ook iets dat vanaf het begin van de Apex Legends launch wel geteased werd. Het is een moeilijke feature om post-launch in je game te krijgen, maar ze zijn er dus zeker mee bezig. Apex Legends heeft gelukkig veel leuke evenementen om naar uit te kijken, waaronder de nieuwe map rotatie modi, waar je voor het eerst zelf tussen beide maps kan kiezen.

Wat vinden jullie van het feit dat Apex legends nog geen crossplay heeft? Laat het ons weten in de reacties hier beneden!