Apex Legends seizoen 4 gaat van start!

Het is alweer tijd voor het vierde seizoen van de bekende Battle Royale Apex Legends. Een game die de gamewereld by storm vastgreep en tot nog toe niet heeft los gelaten. Een gratis Battle Royale met veel trouwe spelers en fans. Een nieuw seizoen betekent niet alleen een nieuw hoofdstuk met ranked, ook komt er vaak veel nieuws op de markt voor de game. Allemaal toffe nieuwtjes waar jij het fijne van moet weten!

Zo komt er een nieuw karakter bij in Apex Legends! De Revenant is een koudbloedige killer die voorheen een contract nodig had om mensen om te leggen. Na het verlies van zijn eigen ‘ik’ door jarenlange testen en het “verbeteren” van zijn lichaam door derden is het klaar. De Revenant is klaar voor wraak. Nu moordt hij waar, wie en wanneer hij wilt. Waar hij vandaan kwam weet hij niet meer, het enige wat hij nog weet is dat iemand zal moeten boeten…

Altijd al fan geweest van snipers? Apex Legends brengt ons in het nieuwe seizoen een nieuw wapen, de ‘Sentinel’. Een snelle sniper die pittig accuraat zal schieten over lange afstanden. Het wapen is handig om door schilden van anderen te schieten. Je kan hem zelfs opladen met één van je eigen opgepakte Shield Batteries. Wanneer je je wapen oplaadt ermee zal je schot nog effectiever zijn met meer kracht. Dus zoek een mooi plekje op de map, ga op je buik liggen en wacht geduldig af op onwetende spelers!

Tot slot is World’s Edge aan het veranderen. De Planet Harvester is gearriveerd om belangrijke recourses te verkrijgen van de plek. Dit brengt allemaal nieuwe uitdagingen, events en uiteraard nieuwe Apex Legends verrassingen!

Vanaf donderdag 6 februari kan je los gaan in dit nieuwe seizoen. Kijk jij uit naar deze nieuwtjes? Wij wel!